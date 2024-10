Farmer Ivo otkrio razlog za izbacivanje Tamare: 'Zbog toga mi je pala u očima'

Farmer Ivo u jučerašnjoj emisiji showa 'Ljubav je na selu' morao je donijeti tešku odluku, a tremu nije mogao sakriti. Ivo je morao odlučiti tko napušta njegovu farmu, a nakon odluke prvo je svaku damu pohvalio. Nakon sekundi iščekivanja kazao je kako kući ide – upravo Tamara! Tamara je priznala da to nije očekivala. Naime, Tamara je bila sigurna kako će kući otići Milena ili Katica. "Nisam očekivala da ću ja izaći danas. Ja mislim da smo 'kliknuli' i on je isto rekao da bi volio da idem do kraja", komentirala je.

Zanimalo ju je kako je farmer donio odluku da baš ona odlazi i istaknula je da se ne ljuti. "Nešto je presudilo", rekao je Ivo kratko u showu, a sada je za RTL.hr komentirao svoju odluku. "Razlog znamo ona, ja, Milena i Katica. Bili smo sami, sjedili smo, zezali se i Tamara je pričala nešto pred nama svima i to nam je bilo previše. Pala mi je potpuno u očima. Šokirala nas je jednom informacijom. Tamara zna o čemu se radi", objasnio je farmer. "Nije mi bilo teško donijeti tu odluku na kraju zbog svega", dodao je.

GALERIJA Tamara o suzama zbog Katice i Mileninom ispadu

Negirao je da je izbacio Tamaru jer ga je kontrolirala i jer je ljubomorna na njegove prijateljice što je navela Katica. "Nije to razlog. Nisam primijetio kod Tamare da je ljubomorna, a istina je da imam dosta prijateljica i kolegica na poslu", zaključio je.

Podsjetimo, Tamara je ranije rekla da se u Ivu zaljubila, a druge kandidatkinje o tome su iznijele svoj stav s kojim se složio i farmer. "Katica je u pravu. Ne možeš u četiri dana, u kratkom periodu osjećati nešto više od samog poznanstva i prijateljstva", rekao je. Priznao je da se njegov odnos s Tamarom promijenio. "Tamara je dosta pala u drugi plan. S Katicom sam išao u šoping i pokazao sam joj Arenu.Kad malo više vremena provedeš s nekim, draži ti je", objasnio je Ivo.

Kandidatkinje kod ovog farmera imale su i ranije nesuglasica te se baš i nisu slagale. Katica i Milena su komentirale kako Tamara ništa ne radi, a Katica je rekla da stalno zove Ivu i prenosi mu što se događa u apartmanu. Također, Katica je rekla da je Tamara bila ljubomorna kada su bile u izlasku s farmerom koji ju je zagrlio pa je zaplakala. Tamara je kasnije komentirala to sve. "Nije točno da ništa ne radim. Mislim da je u pitanju ljubomora jer vjeruju da će me Ivo držati do kraja kod sebe. Često sam se čula s Ivom prije dolaska kod njega pa im i to smeta. One dvije nisu izmjenjivale poruke s njim", ispričala je. Kaže da nije ljubomorna osoba i da nije radila nikakve scene u zajedničkom izlasku s Ivom i Katicom.

VEZANI ČLANCI:

"Ako mene ne odabere, sve prihvaćam. Vjerujem u pravu ljubav, a ne ljubomoru. Katica je sve izmislila o našem izlasku. Šetali smo se svi troje i družili. Suza nije bilo s moje strane. Prije je ona pustila suzu dok je Ivo sa mnom komunicirao. Milena je htjela ostati u apartmanu. Rekla je da nas pušta da se družimo i da nije ljubomorna", istaknula je Tamara tada.

Osvrnula se na svoj loš odnos s Milenom i Katicom. "Osjetila sam neprijateljsku stranu od obje, čak više od Milene. Katica se promijenila otkad smo stigle kod Ive. Rekla je da će se pobrinuti da ona i ja budemo do kraja kod Ive. Imala je dobru foru da izbaci Milenu, ali ja nisam pala na sve to", tvrdi Tamara. Kaže da je farmeru sve to zabavno. "Njega to ne dira", rekla je.

Osvrnula se i na situaciju s Milenom koja je rekla da ne želi spavati u istom apartmanu s Ivom. "To je bilo pretjerano. Bila je još jedna dnevna soba s kaučom. Očekivala sam da će Milena htjeti da spava u apartmanu. Bila je ljubomorna jer sam ja bila sama u sobi pa da mi Ivo ne dođe. Tko prizna, pola mu se prašta", ispričala je Tamara.

VIDEO Baby Lasagna se oženio! Evo kako su se on i njegova supruga upoznali