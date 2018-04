Hrvatska se trudila posve ne zaoštriti odnose s Rusijom

Gdje su danas odnosi Hrvatske i Rusije? Jesu li nepovratno izgubljeni nakon što je Hrvatska protjerala jednog nižerangiranog diplomata iz Zagreba u znak solidarnosti za napad nervnim agensom na ruskog državljanina i njegovu kćer u Britaniji, a za koju London krivi Rusiju, a Rusija jučer uzvratila protjerivanjem jedne hrvatske diplomatkinje?

Odnosi će, kao i dosad, ovisiti o međusobnim interesima, strateškim, ali ponajprije ekonomskim. Primjerice, Njemačka u istom danu protjeruje četiri ruska diplomata, ali i izdaje dozvole za gradnju plinovoda Sjeverni tok 2, kojim bi se plin dopremao iz Rusije, i koji je trn u oku Sjedinjenim Državama, ali i jednom dijelu članica EU, poglavito Poljskoj. Teško je zamisliti da bi projekt s ruske strane zbog ovakvog zaoštravanja odnosa propao i da bi se ijedna država, pa i Rusija, mogla odreći, ako ničeg drugog, financijske koristi. Francuska je također protjerala ruske diplomate, ali isto tako ustvrdila da neće otkazati posjet predsjednika Emmanuela Macrona Moskvi planiran za svibanj. Kako onda, u tom kontekstu, djeluje poziv predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović predsjedniku Vladimiru Putinu, prvi put izrečen u Rusiji prošle godine?

Zašto je toliko čuđenje u javnosti i među političarima izazvala odluka Hrvatske – iako je Zagreb ovdje posegnuo za gotovo najblažom mjerom od svih država – da se prikloni velikoj većini država EU, koje su Rusiji nametnule diplomatske mjere, bilo da je riječ o protjerivanju diplomata bilo opozivu vlastitih veleposlanika na konzultacije. Ta već je na Europskom vijeću odlučeno da se ide u tom smjeru. S druge strane, Hrvatska je punopravna članica Unije koja se, dodajmo i to, temelji na solidarnosti. Ne zna se hoće li diplomatska kriza i do koje mjere uništiti suradnju dviju država koja se počela razvijati nakon godina stagnacija i potpune paralize. Ali – vidljivo je – Hrvatska se jako trudila da ne zaoštri odnose do kraja i ipak pokušava balansirati između bloka, “svojih” EU i NATO, te Rusije.