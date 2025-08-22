Pomalo hodam uz pomoć štapa, a prvi put u šest godina pomaknula sam lijevu ruku

Prvog dana lipnja 2025. u Večernjem listu objavili smo opsežan životni intervju s arheologinjom Helenom Tomas, predstojnicom Katedre za klasičnu arheologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Povod je bila njezina nova znanstvena knjiga Početci pismenosti u Europi. Prapovijesna pisma Grčke i Cipra, koju je objavila Školska knjiga. Knjigu je Tomas napisala tijekom oporavka od teškog, trostrukog moždanog udara koji je pretrpjela 2019. godine. Uslijedila je dvotjedna inducirana koma, a taj ju je događaj smjestio u invalidska kolica.



Nakon buđenja iz kome i kratkotrajne rehabilitacije u Krapinskim Toplicama, nastavila je redovite fizikalne Bobath terapije kod Hrvoja Matića, suosnivača i dopredsjednika Hrvatske udruge Bobath terapeuta za odrasle (HUBTO). Sve to, ali i mnogo drugih tema, bili su povod za životni intervju u Nedjelji Večernjeg lista s ovom izuzetnom znanstvenicom, koji je privukao veliku pozornost, a Heleni Tomas čini se jako promijenio život. I to – nabolje!