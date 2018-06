‘Da’ slobodi istraživanja, ‘ne’ izvrtanju činjenica

Hitler i nacisti samo su „ptičji drek“ u odnosu na tisuću godina uspješne njemačke povijesti! Izrekao je to ovih dana vođa desničarske njemačke stranke AfD (Alternativa za Njemačku) Alexander Gauland, stranke koja je inače trenutačno najveća oporbena stranka u njemačkom Bundestagu.

To što su Hitler i nacisti proveli holokaust, što je nacistički režim proveo genocid Židova (ubijeno je šest milijuna europskih Židova), što je Hitlerov rat iza sebe ostavio, prema procjenama, i do 80 milijuna žrtava... Ma sve je to za Gaulanda običan „ptičji drek“. A Njemačka se još i danas čisti od tog običnog „ptičjeg dreka“.



Nevjerojatno je da Gauland već nije završio na HTV-u. Kako to da se Karolina Vidović Krišto odmah nije uhvatila telefona i pozvala ga u „Dobro jutro, Hrvatska“ kao uvaženog gosta, pa da voditelji i svi mi uz male ekrane uzbuđeno slušamo sve o tom „ptičjem dreku“ i divimo se novim povijesnim istraživanjima i tezama kojima je zaključak da je Hitlerov nacistički režim bio samo običan „ptičji drek“. Jer je „ptičji drek“ bio i ustaški režim kad gledamo svu slavnu hrvatsku povijest! Ma „ptičji drek“ bio je i sam Jasenovac. HTV nam je to javno potvrdio kad je u spomenutoj emisiji ugostio Igora Vukića s njegovom knjigom „Radni logor Jasenovac“.

Njegova knjiga, njegov nastup u emisiji, povlađivanje voditelja, sve je išlo u pravcu da se Jasenovac potvrdi kao običan „ptičji drek“ u odnosu na hrvatsku povijest ili barem u odnosu na ustaški režim u NDH. Ma i Ante Pavelić prikazan je kao običan „ptičji drek“ u odnosu na slavne hrvatske povijesne vladare! Čudno da na koricama knjige nije pisalo „Ptičji drek od Jasenovca“. Možda bi i pisalo da su prije dobili ovu ideju od Nijemca Gaulanda. No i bez „ptičjeg dreka“ Vukić i HTV Jasenovac su nam prikazali kao „ptičji drek“.

Kad netko kraj svih mogućih istraživanja, činjenica i svega ostalog objavi knjigu pod naslovom „Radni logor Jasenovac“, onda je sasvim jasno da je autor krajnje tendenciozan, da je već naslovom zadao tezu koju pokušava braniti u knjizi i da sve doslovce svodi na „ptičji drek“ od Koncentracijskog logora Jasenovac. Što bi se on mučio zločinima, sustavom zatvaranja i ubijanja... To je netko izmislio. To su nam uvalili oni tamo u Beogradu. Kako ova „istraživanja“ idu dalje, mogli bismo jednog dana dobiti i knjigu pod naslovom „Turistički resort Jasenovac“. Jer bi autor mogao zaključiti da se onamo išlo na odmor, nešto se radilo, malo su se zatvorenici između sebe znali potući zbog cigareta ili alkohola, mjesecima su se kave ispijale, možda je zimi bilo malo prehladno pa se netko i smrznuo, neki su se utopili u Savi jer nisu bili plivači... I došli bi do toga da je Jasenovac zapravo bio ustaški turistički eksperiment.

Doista, kad se sustav zločina svede na „ptičji drek“, tada nema smisla opet i opet iznositi činjenice jer onima koji zastupaju tezu o „ptičjem dreku“ činjenice ne trebaju i ne žele za njih čuti, osim onoga što potkrepljuje njihove sumanute teze. Zato i o Vukićevoj knjizi nema smisla raspravljati, samo se cinično na nju i njegove teze osvrnuti i doslovce sve skupa ismijati u smjeru „ptičjeg dreka“ koji sve više zaudara i u Hrvatskoj.

Jer je povijesni revizionizam kao takav uvijek moguć kraj otvaranja arhiva i dostupnosti novih dokumenata. Ali revizionizam koji poštuje pravila struke, revizionizam koji je očekivana posljedica znanstvenih istraživanja. No ne revizionizam koji smišljeno ide za izvrtanjem činjenica, za manipulacijama i slično. Nije, međutim, dovoljno što smo dobili „ptičji drek“ s Vukićevom knjigom.

Nakon što je postalo jasno kakav je teški propust napravio HTV i koga je ugostio, javila se opet ekipa koja promovira Vukića i njemu slične, ili sebi slične, na čelu s akademikom Pečarićem i uz svesrdni blagoslov sisačkog biskupa Košića. Oni pokreću peticiju da se zaštiti Vukićev „znanstveni rad“ pod motom „Za slobodu istraživanja i slobodu predstavljanja rezultata istraživanja“, pa su odmah e-mailovima zasuli državni vrh i sve koga mogu. To je ona ista ekipa koja je od predsjednice države tražila da se ustaški pozdrav „Za dom spremni“ uvede kao službeni pozdrav Hrvatske vojske. Jer je njima i taj pozdrav običan „ptičji drek“.

DA slobodi istraživanja! DA slobodi znanosti! Protiv političkih mitova! Ali NE zagovornicima „ptičjih drekova“! „Ptičjem dreku“ treba jasno i glasno reći da je „drek“ od znanosti!