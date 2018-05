'Teško je uopće na ovim prostorima napraviti igrani film o Jasenovcu'

Prema pisanju srbijanskih medija, priprema se film o stradanju Srba, Židova i Roma u Jasenovcu, a sve temeljem inicijative predsjednika Srbije i RS-a Aleksandra Vučića i Milorada Dodika iz siječnja ove godine, za otvaranja izložbe “Istina o Jasenovcu – pravo na nezaborav” u sjedištu Ujedinjenih naroda u New Yorku.

“Inicijativa za film došla je u okviru napora da se spriječi sveopća revizija povijesti i zaštiti sjećanje na sve srpske žrtve 20. stoljeća”, izjavili su tada Vučić i Dodik.

‘Vrijednosni elementi ideje’

Kako je objavio Blic prije nekoliko tjedana, film o stradanju Židova, Srba i Roma u Jasenovcu bi se trebao snimiti u međunarodnoj produkciji, uz sudjelovanje svjetski poznatih producenata i glumaca. Blic je tada pisao kako nisu poznati ni glumci ni redatelj, no kako bi se detalji trebali ugovoriti idućih mjeseci te da je predstavnik Vlade Srbije, kojeg je delegirao sam Vučić, u kontaktu s jednim od najpoznatijih producenata današnjice koji bi film i financirao. U samom projektu, pisao je Blic krajem travnja, Vlada Srbije ne bi sudjelovala u financiranju filma, ali bi osigurala svu dokumentaciju i pružila logističku podršku. No, jučer su Večernje novosti objavile informaciju kako će se ipak i Srbija uključiti u financiranje, i da je za to “spremljeno” 20 milijuna eura. Vlada Srbije spremna je, “na inicijativu predsjednika države Aleksandra Vučića, financirati grandiozni filmski projekt o stradanju Srba, Židova i Roma u Jasenovcu”, objavile su tako u utorak Večernje novosti citirajući neimenovane sugovornike koji su rekli kako se “Srbija na ovaj korak odlučuje sada, prije svega jer je konačno, zahvaljujući fiskalnoj konsolidaciji, moguće izdvojiti novac za ovako zahtjevan posao”, te da ova ideja “ima i vrijednosne elemente”.

Uklonjena struka

Isti izvor ističe i kako ih na snimanje filma potiču “konstantni pokušaji da se razmjeri stradanja umanje ili da se oskvrne uspomena na žrtve”. Iz Javne ustanove Spomen područje Jasenovac nisu htjeli komentirati ove najave, no Julija Koš iz Židovske općine Zagreb podosta je sumnjičava prema ovoj najavi.

– Mislim da je ovdje ipak riječ o političkom projektu jer ideja za film potječe iz kruga države. Na žalost, na cijelom ovom području, i u Hrvatskoj i Srbiji, Jasenovac je i dalje isključivo političko pitanje iz kojeg je uklonjena struka. I država Hrvatska i država Srbija Jasenovac svrstava u neki svoj politički kontekst i nemam razloga sumnjati da bi u pogledu filma koji financira država bilo išta drugačije. U tom kontekstu teško je uopće na ovim prostorima napraviti igrani film o Jasenovcu – rekla nam je Julija Koš.