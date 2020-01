Znate li zašto se u dizalima uvijek nalaze ogledala?

Kako bi smanjili vrijeme čekanja, kreativni ljudi smislili su način na koji će odvratiti pažnju od dugotrajnog čekanja i to pomoću zrcala, prenosi Curiosity.

Ogledalo služi upravo da vam odvuče pažnju i zaokupi vrijeme dok čekate da vam dođe dizalo. Ogledalo pored dizala trik su već od Drugog svjetskog rata, a koriste ga hoteli, aerodromi, poslvone zgrade i šoping centri te dućani.

Istraživanja su pokazala da ljudi gube pojam o vremenu kada su zaokupljeni i zabavljeni. Tako promatranje vlastitog odraza zaokuplja ljude i odvlači im pažnju s vremena.

Funkcionira li uopće onaj gumb za brže zatvaranje vrata?

Mnogi smatraju da je to samo 'placebo' gumb koji zapravo ništa ne napravi, a svrha mu je samo iživcirati ljude. Iako stručnjaci tvrde da on ima funkciju, postoje tri razloga zašto on ne radi.

Prvi je da kasno reagira pa se ne čini da se vrata brže zatvaraju. Drugi je da je gumb pokvaren i stvarno ne radi, a treći, i onaj skroz besmislen, je da se gumb može koristiti samo u hitnim slučajevima i potreban je poseban ključ kako bi radio.

Ipak, postoji način kako riješiti ovaj problem. Kada stanete na katu gdje nikoga nema, samo rukom brzo prijeđite kroz vrata dizala. Tako ćete pokrenuti senzore isto kao da je netko ušao u dizalo i vrata će se automatski zatvoriti, prenosi businessinsider.com.

Razlog zbog kojeg ljudi mrze čekanje je osjećaj gubljenja vremena koje bi mogli iskoristiti za neke produktivnije stvari. Također, današnji ubrzan način življenja čini nas sve nestrpljivijima. Sve nam je na dohvat ruke, a kada nešto trebamo čekati to nas iživcira.