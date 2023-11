Znate li u kojoj smo dobi najsretniji? Odgovor bi vas mogao iznenaditi

Sreća se razvija kako starimo i doživljavamo različite stvari. Za neke razine sreće znatno variraju, ali općenito slijede neke obrasce tijekom života. Veće zadovoljstvo i smisao izvlačimo iz veza i karijera dok se probijamo do starosti. Uz sve te uspone i padove u životu, kako ćemo shvatiti kada je sreća na vrhuncu?

Mogu li najsretnije godine tek biti pred nama? Kako bi došli do odgovora na to kada smo najsretniji, istraživački tim u Njemačkoj i Švicarskoj proveo je studiju u kojoj je sudjelovalo preko 460 000 sudionika iz različitih zemalja i kultura, piše Cordis.

"Usredotočili smo se na promjene u tri središnje komponente subjektivnog blagostanja", izjavila je prva autorica Susanne Bücker, koja je sada profesorica na njemačkom sportskom sveučilištu u Kölnu, u priopćenju za javnost. “Zadovoljstvo životom, pozitivna emocionalna stanja i negativna emocionalna stanja."

Percepcija blagostanja je “ocijenjena” na temelju promjena u tri središnje komponente subjektivnog blagostanja:

životno zadovoljstvo

pozitivna emocionalna stanja

negativna emocionalna stanja

Istraživači su otkrili da su ljudi bili najsretniji kada su imali 70 godina. Zadovoljstvo životom smanjilo se između devete i 16. godine, malo poraslo do 70. godine, a zatim ponovno opadalo do 96. godine. Što se tiče pozitivnih emocionalnih stanja, došlo je do ukupnog pada tijekom cijelog životnog vijeka od devete do 94. godine. Negativno emocionalna stanja rasla su i padala od devete do 22. godine, prije nego što su opadala tijekom odrasle dobi do 60. godine, a zatim su ponovno počela rasti.

“Sve u svemu, studija je pokazala pozitivan trend u širokom razdoblju života, ako gledamo zadovoljstvo životom i negativna emocionalna stanja”, objasnio je prof. Bücker.

