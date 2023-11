Rodila je dijete svome bratu i njegovom partneru: 'Bilo je to posebno iskustvo'

Žena koja je rodila bratovo dijete kaže da je on njezin 'izuzetno poseban nećak' i da je toliko uživala u tome da se dobrovoljno javila da za njega rodi još jedno dijete. 30-godišnja Sabreena Henderson htjela je pomoći svom bratu, Shaneu Petrieju (33), da osnuje svoju obitelj - pa mu je postala surogat majka. Shane i njegov suprug Paul (37) odlučili su 2020. da su spremni postati roditelji. Sabreena - koja je majka četvero vlastite djece - dobrovoljno se javila da postane surogat koristeći svoju jajnu stanicu i Paulovu spermu, prenosi Mirror.

Ona je u rujnu prošle godine rodila Tristana, a obitelj je nedavno proslavila njegov prvi rođendan. Shane i Paul obožavaju ga kao i ostatak obitelji, a Sabreena ga vidi kao svog 'posebnog nećaka' zbog njihove jedinstvene veze. Kaže da je osjećala ponos zbog svog surogat majčinstva da se dobrovoljno javila da će to ponovno učiniti ako i kada Shane i Paul budu htjeli podariti Tristanu brata ili sestru.

VEZANI ČLANCI:

Sabreena, upraviteljica nekretnina iz Riversidea, rekla je: 'Tristan je savršen, zdrav i jako voljen. Shane i Paul su najbolji očevi - stalno pričaju o njemu i Tristana nazivaju svojim malim 'majmunčićem'. S Tristanom imam tako posebnu vezu jer sam pomogla u njegovom stvaranju - zapravo nema riječi kojima bi se to opisalo, ali to je intenzivna ljubav. Mnogi ljudi mi pokušavaju reći da je, budući da je moje jaje iskorišteno, on moj sin pa bih ja trebala biti njegova mama, ali Tristan je njihovo dijete. On nikada nije bio moj'.

'Svatko ima priču o tome kako je nastao, on je samo ekstra poseban'. Vidim ga kao svog 'ekstra posebnog nećaka' i sebe nazivam njegovom 'omiljenom tetom' - mislim da sam zaslužila to pravo. Ponosna sam na ono što sam mogla učiniti za Shanea i Paula pa sam rekla rado bih to ponovila', dodaje.

Sabreena i njezine četiri sestre bile u podrška za Shanea kada je sa 16 godina otkrio da je gay. Kad su Shane i njegov suprug odlučili da žele postati roditelji 2020. godine, Sabreena je bila najbolji kandidat za surogat majčinstvo i bila je sretna što može pomoći. To je zato što je njezina najstarija sestra već imala tri carska reza, srednja je imala teške trudnoće, a njezine dvije najmlađe sestre tada su još bile tinejdžerice. Sabreena je pristala upotrijebiti Paulovu spermu i njezino jaje kako bi oba oca bila u srodstvu s bebom.

GALERIJA: Nevjerojatne sličnosti: Možete li reći koja je na fotografiji majka, a koja je kći?

Od studenog 2020. do prosinca 2021. bilo je pet neuspjelih pokušaja oplodnje i spontanih pobačaja prije nego što je konačno ponovno zatrudnjela u siječnju 2022. Rekla je: 'Kad smo saznali da sam pobacila, bili smo potpuno slomljeni. Toliko sam krvarila i čak sam trebala operaciju jer moje tijelo prirodno nije puštalo trudnoću. Bilo je užasno. Ali, to me nije spriječilo da pomognem bratu i kad smo dobili dopuštenje od liječnika, pokušali smo ponovno'.

'Dan kada sam saznala da sam ponovno trudna bio je prekrasan, iako smo svi bili malo pesimistični zbog našeg prethodnog iskustva. Bilo je to napetih devet mjeseci, ali srećom, ovaj put je sve bilo u redu', prisjeća se. Tristana je rodila 28. rujna 2022., na radost Shanea, Paula i cijele obitelji. Prošlog mjeseca proslavili su djetetov prvi rođendan i Sabreena je rekla da je njezin nećak jako sretan i jako voljen.

VEZANI ČLANCI:

Smatrala je da je biti Shaneov i Paulov surogat toliko ispunjavajuće iskustvo da su joj ponudili da to ponovi. Rekla je: 'Mnogi su ljudi rekli da se emocionalno ne mogu baviti surogat majčinstvom - srećom, to nikada nije bio slučaj za mene. Svu ljubav koju imam mogu usmjeriti u to da budem dobra teta i ponosna sam na sebe što sam dio toga. Definitivno smo razgovarali o još jednom djetetu i oni žele još jedno. Kada spremni su, rado ću to ponoviti'.

Shane je dodao: 'Bilo je tako ludo, potpuni vrtlog. Čini mi se kao da sam ga jučer mogao držati u jednoj ruci, a sada sam radi prve korake! Sada ne bih mogao zamisliti svoj život bez Tristana. I moj suprug i ja dolazimo iz obitelji s braćom i sestrama i ne bih mu htjeli uskratiti tu vezu, pa smo razgovarali o drugoj bebi'.

Majka (61) sinu i njegovom partneru bila surogat: "Sve bih u trenu ponovila!"