Znate li što predstavlja vaš kućni broj? Jedan se smatra nesretnim, a drugi 'zgoditkom na lutriji'

Kupujete novu kuću, zemljište ili stan? Dok su lokacija, sigurnost i cijena tri glavne stvari koje treba uzeti u obzir, postoji još jedan mali detalj o kojem treba razmisliti: broj kućne adrese. Sretni kućni broj može vam pomoći da doznate ukupnu energiju nekretnine. Ne kažemo da biste na tome trebali temeljiti svoju kupnju kuće jer to kažu neki tamo brojevi, ali smatrajte ih vodičem, pogotovo ako ste ljubitelj feng shuija ili numerologije, piše BluePrint.

Sretna kućna adresa također može dodati vrijednost vašoj imovini, ako je kasnije poželite prodati. Istraživanja su pokazala da se nekretnine s brojem 8 bolje prodaju, a one s brojem 4 ili 13 manje. Evo jednostavnog vodiča da saznate je li vaša kućna adresa sretna!

Recimo da je vaša kućni broj 125, zbrojite znamenke i dobit ćete 8 (1+2+5 = 8). Za stambene jedinice koje imaju slova u sebi (tj. 15Q, 21B, itd.), svakom slovu dodijelite jedan broj od 1-9. Na primjer, A=1, B=2, C=3… I=9, vratite se na 1 za slovo J, i tako dalje. Ako je adresa u rasponu od brojeva 1-9, nije potrebno računati.

Nakon izračunavanja kućnog broja, doznat ćete više o prednostima svoje kuće. Evo kratkog pregleda značenja svakog broja:

1 – Broj jedan simbolizira nove početke, što ga čini savršenim za mlade obitelji ili osobe koje se osamostaljuju.

2 – Dom pun suradnje i razumijevanja. Također se vjeruje da jača veze i brakove.

3 – Ova adresa puna je pozitivne i kreativne energije, savršena je za strastvene zabave i umjetnike.

4 – Broj četiri ima lošu reputaciju kao nesretan broj koji simbolizira smrt. Ali, on također znači stabilnost i sigurnost.

5 – Ovaj je broj savršen za avanturiste i ljubitelje uzbuđenja, a povezan je i s opuštanjem i promjenama.

6 – Ovo je najbolji broj za njegovanje odnosa. Sloga i strpljenje prisutni su na ovoj adresi. Šest je jedan od sretnih brojeva.

7 – Introvert ste ili samac? Ovo je savršeno za vas, sedam označava samoću i mir, omogućuje vam pravi prostor za samorazvoj.

8 – Ovo je najsretniji broj na svijetu. Dobiti ovaj broj je poput zgoditka na lutriji, može vam donijeti dobro zdravlje, obilje bogatstva i zdrave odnose.

9 – Sretan za žene, broj devet potiče samopouzdanje, postizanje ciljeva i financijski rast. Bolji je za samce nego za obitelji.

Što ako imate nesretan broj?

Tradicionalno, domovi s brojem 8 uvijek će imati sreće jer se u numerologiji vjeruje da broj 8 simbolizira bogatstvo, prosperitet i obilje. Isto vrijedi i za broj devet. Ali, osobe s kućnim brojem četiri trebaju biti posebno oprezne. Poznato je da je broj 13 nesretan, pogotovo jer ako ga zbrojite daje broj 4 (1+3=4). Vjeruje se da je broj četiri nesretan jer zvuči slično riječi "smrt" na kineskom.

Ali, ako ste zaglavili s brojem četiri i želite se riješiti loše sreće, samo nacrtajte crveni krug oko kućnog broja kako biste poništili lošu kob. Ovo ''hvata'' lošu sreću broja. Međutim, zapamtite da su ovo samo brojevi, a energija vašeg doma u potpunosti ovisi o vama i vašoj obitelji.