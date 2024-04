Znate li koliko soli zapravo jedete svaki dan? Evo koliko je previše

Sojin umak, juhe i grickalice s niskim sadržajem natrija sve češće i u sve većem broju se mogu naći na policama supermarketa, pa se čini prilično očitim da su mnogi svjesni da moraju smanjiti unos natrija. Ali u kojoj je to mjeri doista problem? Većina ljudi nema pojma koliko soli jedu svaki dan ili koliko se preporučuje (osobito onima s određenim zdravstvenim problemima). A jeste li znali da je za neke ljude dobro da jedu više soli?

Prema dr. Columbusu Batisteu, regionalnom šefu kardiologije u Kaiser Permanenteu u južnoj Kaliforniji, "potrebna nam je prava količina soli kako bismo našim tijelima opskrbili važne elektrolite koji mogu regulirati stvari poput mišićnih kontrakcija, ravnoteže tekućine i prijenosa živaca." Dr. Rohan Khera, asistent profesora kardiovaskularne medicine na Medicinskom fakultetu Yale, rekao je da je sol "potrebna za svaku pojedinu tjelesnu stanicu, posebno za aktivnije srce i mišićno tkivo", piše Huffpost.

VEZANI ČLANCI:

Štoviše, sol igra ulogu u "znojenju, normalnoj funkciji stanica, metabolizmu, održavanju tjelesnih tekućina i održavanju pravilnog rada mišića i živaca", rekao je dr. John Higgins, kardiolog s UTHealth Houston. Koliko soli treba zdravim odraslim osobama? Zdrave odrasle osobe trebaju samo 500 miligrama soli dnevno (otprilike četvrtina čajne žličice soli) kako bi održale zdravu tjelesnu funkciju, prema kardiologinji dr. Nieci Goldberg, medicinskoj direktorici Atria New York i kliničkoj izvanrednoj profesorici medicine na NYU Grossman Medicinskom fakultetu.

Ograničenje unosa soli na tako neznatnu količinu nije realno za mnoge ljude, a to je u redu za većinu zdravih odraslih osoba, sve dok ne pretjeruju. American Heart Association preporučuje da zdrave odrasle osobe ne konzumiraju više od 2300 miligrama soli dnevno, a idealno ne više od 1500 miligrama, ili oko tri četvrtine žličice soli dnevno. Međutim, većina Amerikanaca jede daleko više od preporučene količine soli, prema Goldbergu. “Prosječni Amerikanac pojede oko 3500 miligrama natrija dnevno”, rekla je. "Sedamdeset posto te soli koja se konzumira je iz prerađene hrane."

Iako se preporučeni maksimalni unos soli može činiti niskim za tako važnu hranjivu tvar, postoji dobar razlog za ove smjernice. Khera je objasnio da je "naše tijelo izgrađeno za očuvanje natrija, tako da moramo samo malo nadopuniti svoju prehranu kako bismo bili u dobroj ravnoteži" - a previše soli je rizično za neke ljude.

Koji su rizici konzumiranja previše soli? Previše soli može biti opasno. To vrijedi bilo da dodajete sol svojoj hrani ili kupujete prerađenu hranu napravljenu sa soli. Prema Higginsu, "prehrana s visokim udjelom soli može pridonijeti visokom krvnom tlaku, moždanom udaru, srčanim bolestima, osteoporozi, raku želuca, bolestima bubrega, bubrežnim kamencima i pretilosti." Budući da previše soli može povećati krvni tlak, to može izazvati srčani ili moždani udar, dodao je. Drugi rizici visokog unosa soli uključuju oštećenje krvnih žila i negativne učinke na hormonalne i upalne puteve, imunološki odgovor, crijevni mikrobiom i metabolizam tjelesne masti, rekao je Batiste. Dodao je da učinci konzumiranja previše soli mogu dovesti do prerane smrti.

GALERIJA: Ovo je 6 'loših' stvari koje biste zapravo trebali raditi za bolje zdravlje crijeva!

Jesmo li svi pod jednakim rizikom? Ne trebaju svi brinuti. Previše soli “možda nije loše za svakoga. Ovisi o zdravstvenom stanju osobe”, objasnio je Goldberg. “Ako ste zdravi i imate nizak krvni tlak, sol možda nije štetna”, rekla je. Ako niste sigurni trebate li paziti na unos soli, Goldberg je preporučio da o svojoj prehrani razgovarate s liječnikom.

Kako znate trebate li smanjiti unos soli? Međutim, velike količine soli opasne su za mnoge ljude. Za one s visokim krvnim tlakom "u prethipertenzivnom rasponu ili više", ili sa "zatajenjem srca ili bolešću bubrega", Goldberg je upozorio da "visok unos soli može pogoršati stanje". Higgins je rekao da pacijenti s umjerenim do teškim zatajenjem srca trebaju ograničiti unos soli na manje od 2000 miligrama, ili otprilike jednu čajnu žličicu dnevno. Oni koji su imali srčani ili moždani udar trebali bi konzumirati manje od 1000 miligrama, ili oko pola čajne žličice, dnevno.

Najbolji načini za smanjenje unosa soli: Higgins je preporučio promjenu kuhinjske soli alternativom kao što je sol koja ima smanjenu količinu natrija. Goldberg je također preporučio da potražite verzije hrane s manje soli koju već jedete i postanete vješti u čitanju etiketa na namirnicama. Za one s visokim krvnim tlakom, Higgins je preporučio da jedu voće i povrće s visokim udjelom kalija, koji može prirodno sniziti krvni tlak. Tu spadaju krumpir, rajčica, špinat, grožđice, lima grah, leća, banane, naranče, lubenica i dinja.

VEZANI ČLANCI:

Neki ljudi možda trebaju jesti više soli: Iako većina ljudi konzumira previše soli, neka stanja zahtijevaju više soli. Međutim, prije nego što povećate unos soli, Khera je naglasio da su "ovo specijalizirana stanja koja zahtijevaju posebnu stručnost" i da nitko ne bi trebao povećati unos soli prije razgovora sa svojim liječnikom. Sljedeća stanja mogu zahtijevati dodavanje soli u ishranu:

Ortostatska hipotenzija: Khera je objasnio da ako ljudi imaju nizak krvni tlak pri stajanju ili ortostatsku hipotenziju, možda će im trebati više soli. Kada se pacijentu dijagnosticira ovo stanje - čija je jedna varijacija sindrom posturalne ortostatske tahikardije - liječnici "ponekad preporučuju sol kako bi zadržali više tekućine u tijelu i imali manje napadaja vrtoglavice ili gubitka svijesti", rekla je Khera.

Profesionalni sportaši: Khera je objasnio da profesionalni sportaši mogu izgubiti puno soli putem znoja, posebno ako treniraju ili se natječu u vrućim klimatskim uvjetima. Međutim, primijetio je da je "ovo rijetko potrebno", a kada je, "dovoljna su skromna povećanja".

Cistična fibroza: Osobe s cističnom fibrozom gube sol putem znoja više nego osobe bez te bolesti, rekla je Khera. To znači da im "često treba povećati unos soli", iako količina dodatne soli koja je potrebna svakoj osobi varira i određuje je liječnik.

Addisonova bolest: Prema Batisteu, "Ljudi s Addisonovom bolešću, stanjem koje utječe na nadbubrežne žlijezde, mogu imati niske razine natrija." Liječnici mogu preporučiti povećani unos soli za održavanje ravnoteže elektrolita.

Abnormalnosti elektrolita: Neke abnormalnosti elektrolita, poput niske razine natrija u krvi ili hiponatrijemije, liječe se povećanim unosom natrija. Međutim, ta se stanja ponekad liječe smanjenim unosom tekućine.

Dijaliza: Neki pacijenti na dijalizi dobivaju upute da povećaju unos natrija, rekao je Khera.

Nutricionist otkrio: Ovo su tri najgore namirnice koje možete pojesti!