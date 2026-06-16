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pravo ljetno jelo!

Parmigiana od patlidžana: Talijanski klasik kojem je nemoguće odoljeti

shutterstock
VL
Autor
Ana Hajduk
16.06.2026.
u 09:30

Za dodatni mediteranski doživljaj, poslužite je uz hrskavi kruh i čašu laganog crnog vina te uživajte u okusima koji će vas na trenutak odvesti ravno na jug Italije.

Postoje jela koja osvajaju na prvi zalogaj, a parmigiana od patlidžana definitivno je jedno od njih. Ovaj tradicionalni talijanski specijalitet spaja nježne slojeve patlidžana, bogati umak od rajčice, rastopljenu mozzarellu i aromatični parmezan u savršenu kombinaciju okusa. Iako zahtijeva malo više vremena i strpljenja, rezultat je iznimno sočno jelo koje će jednako oduševiti ljubitelje povrća i one koji inače ne mogu zamisliti obrok bez mesa. Poslužite je kao glavno jelo uz svježu salatu ili kao raskošan prilog na obiteljskom stolu.

Sastojci (za 5 osoba):

  • 1,5 kg patlidžana
  • 800 g pasirane ili sjeckane rajčice
  • 250 – 400 g mozzarelle 
  • 100 g parmezana
  • 2 jaja
  • 1 kapula
  • malo luka
  • nekoliko listića svježeg bosiljka
  • sol i papar
  • maslinovo ulje

Priprema: Patlidžane operite, uklonite im krajeve i narežite ih na ploške debljine otprilike pola centimetra. Posolite ih i ostavite najmanje 30 minuta kako bi pustili višak tekućine. Nakon toga ih ocijedite i dobro posušite. Na zagrijanom ulju pecite ploške patlidžana nekoliko minuta sa svake strane, dok ne poprime zlatnosmeđu boju i omekšaju. Ispecite ih u nekoliko navrata te ih nakon pečenja dobro ocijedite na kuhinjskom papiru. Za to vrijeme pripremite umak. Na malo maslinova ulja pirjajte sitno nasjeckanu kapulu i luk dok ne omekšaju. Dodajte pasiranu rajčicu, posolite, popaprite i ubacite nekoliko natrganih listića bosiljka. Kuhajte na laganoj vatri najmanje 20 minuta kako bi se okusi povezali. Otprilike trećinu pripremljenog umaka odvojite u posebnu posudu te u njega umiješajte dva lagano razmućena jaja i prstohvat soli. Ova će smjesa dati dodatnu punoću srednjim slojevima parmigiane.

Vatrostalnu posudu premažite s malo ulja i na dno rasporedite tanak sloj umaka. Složite prvi red patlidžana, prelijte dijelom umaka bez jaja te pospite naribanom mozzarellom i parmezanom. Sljedeći sloj pripremite na isti način, ali koristite umak s dodatkom jaja. Nastavite slagati slojeve dok ne potrošite sastojke. Na vrh rasporedite ostatak klasičnog umaka, pospite s još malo parmezana i pecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 200 °C oko 30 minuta. Prije posluživanja ostavite parmigianu desetak minuta da se lagano ohladi i stisne. Upravo tada njezini bogati okusi dolaze do punog izražaja.
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parmigiana recept dana recept

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