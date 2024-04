Počeo je retrogradni Merkur: Evo kome će donijeti sreću, a tko bi se ovaj mjesec trebao malo primiriti

Osjećate se nekako čudno otkako je počeo travanj? Možda nije do vas, već do retrogradnog Merkura. Naime, to je doba godine koji ima ozbiljan utjecaj na ljude, kako tvrde astrolozi. Retrogradnost se događa kada se čini da se planet kreće unatrag na nebu, a slavni astrolog Kyle Thomas kaže da to može dovesti do razdoblja konfuzije, kašnjenja i frustracije. Međutim, ovaj događaj je samo optička varka s naše povoljne točke na Zemlji jer se planeti zapravo ne kreću unatrag, piše Today.

Merkur se okreće retrogradno oko tri do četiri puta godišnje, što je češće nego bilo koji drugi planet a kako biste saznali što bi proljetni retrogradni Merkur mogao značiti za vas na temelju vašeg znaka zodijaka, čitajte dalje.

VEZANI ČLANCI:

Ovan: Mogli biste otkriti želju da se ponovno povežete s ljudima s kojima ste izgubili kontakt posljednjih mjeseci ili godina. Pristupite im ljubazno kako biste uspostavili novi odnos. Možda ćete otkriti da je mudro isprobati situaciju prije nego što krenete nasilno u komunikaciju kako biste bili sigurni da ste oboje na istome.

Bik: Usredotočite se na svoju sreću u privatnosti. Odmor od središta pozornosti i društvene scene kako biste napunili energiju može biti koristan, a kada dođe vrijeme vašeg rođendana, bit ćete spremni za slavlje s entuzijazmom. U međuvremenu, iskoristite sljedećih nekoliko tjedana za meditaciju i povrat energije.

Blizanci: Ako se trenutno osjećate nepovezano sa svojim profesionalnim težnjama, možda je vrijeme da ih ponovno procijenite. Ne morate sada odlučiti što želite. Jednostavno odvojite vrijeme za sanjarenje. Ne bojte se razmišljati na veliko i imajte nade u potrazi za onim što vas uistinu čini sretnima.

Rak: Trenutno se osjećate nesigurno oko svojih ciljeva u karijeri. Zapamtite, za uspjeh su potrebni vrijeme i strpljenje. Nemojte se obeshrabriti zbog sadašnjosti. Pripazite na svoje namjere. Stižu dobre i uzbudljive vijesti, ali bit će odgode.

Lav: Dajte si vremena da pronađete svoju sljedeću opsesiju: čitajte knjige, gledajte filmove Unesite malo novine u svoj život. Bit ćete puni ideja koje vas mogu potaknuti naprijed.

VEZANI ČLANCI:

Djevica: Ovo je za vas duboka retrogradnost, povezana s problemima oko novca, intimnosti i predanosti. To su područja koja, možda iznenađujuće za druge, potajno volite. Postoji snažna karmička osobina u vezi s ovom retrogradnošću za vas koja vas potiče da se suočite s financijskim dugovima, kao i intenzivnim emocionalnim obvezama i da se nosite s njima. Mogu postojati i problemi s kojima biste se mogli suočiti s kojima biste mogli imati koristi od savjeta stručnjaka ili savjetovanja, osobito ako su ta područja tabu ili zabranjena za traženje pomoći od vaših uobičajenih izvora prijatelja i obitelji.

Vaga: Sada nije najbolje vrijeme za potpisivanje novog ugovora ili početak novog pothvata ako to možete izbjeći. Pokušajte pričekati do kraja retrogradnosti ako vam se ukaže prilika. Tijekom ovog razdoblja stvari mogu biti nepredvidive i mogu se pojaviti nepredviđeni problemi, zbog čega vaš interes opada. Kao rezultat toga, možete ponovno razmisliti je li ova prilika najbolja za vas.

Škorpion: Ako se osjećate iscrpljeno i premoreno, moglo bi biti od pomoći da napravite korak unatrag i date prednost svom zdravlju i blagostanju. Sada je dobra prilika za dekompresiju i rješavanje svih dugoročnih problema koji vam uzrokuju stres, jer se često mogu riješiti odgovarajućom pažnjom i usredotočenošću na sebe. Umjesto da uvijek pomažete drugima, uzmite ovo vrijeme da se usredotočite na sebe kako biste se izliječili.

Strijelac: Prirodno je osjećati da se vaše stare ideje vraćaju na površinu i da ih želite upotrijebiti za stvaranje nečeg novog. Vrijeme je da skinete prašinu s njih, bacite se na posao i vidite kako ih možete ponovno iskoristiti u budućnosti. Možda ćete biti ugodno iznenađeni rezultatima i onim što možete postići. Ne odustajte od prošlosti! Vaše ideje sada ponovno izbijaju na površinu.

GALERIJA: Vaš horoskopski znak otkriva kakvi ste u vezama!

Jarac: Kada planirate popravke ili renovacije doma, važno je držati se svojih odluka i planova kako biste izbjegli nesreće na putu. Ne biste trebali potpuno skrenuti s prvobitno planiranog smjera.

Vodenjak: U redu je ako se osjećate preopterećeni brojem zadataka koje morate obaviti u jednom danu. Zapamtite, nema potrebe žuriti s postupkom samo zato što nemate rok ili zato što niste plaćeni za to. Uvijek možete završiti svoje projekte ili poslove sljedeći dan. Dakle, nemojte se forsirati do krajnjih granica i uzmite pauzu ako je potrebno.

Ribe: Upravljanje vašim financijama u nesigurnim vremenima, kao što je sada, može biti izazovno, ali stvaranje proračuna ili procjena vaših mjesečnih troškova može pomoći u sprječavanju prekomjerne potrošnje. Na taj ćete način imati dovoljno novca za neočekivane troškove ili hitne slučajeve koji se mogu pojaviti.

Pouzdani i nesebični: Ovo su najsuosjećajniji horoskopski znakovi!