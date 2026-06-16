Istarski klasici i neizostavna srdela

Prošli smo pokraj svih restorana na rivi i zamaknuli u Ulicu Boraca, prema parkiralištu za posjetitelje Brijuna prije kojega smo skrenuli u konobu "Feral". Kao najbolji riblji restoran u Fažani preporučili su nam ga u hotelu u kojem smo se smjestili, a u kvalitetu hrane već se više puta uvjerio i kolega fotoreporter koji je ovoga puta naručio crni rižoto od sipe (18 eura).

Foto: Srećko Niketić/PIXSELL

U ponudi ribljih jela su, naravno, i ona od simbola mjesta, sardele, pripremljene na više načina. Na meniju su i jela od mesa, tjestenine, juhe, vegetarijanska jela, slastice... Feral radi tijekom cijele godine pa istarski klasici poput ombola, kobasica, maneštre... dođu "na red" i nakon ljeta.