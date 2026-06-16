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VEČERNJAKOVE ZVJEZDICE

Istarski klasici i neizostavna srdela

TURISTIČKA PATROLA Fažana
Foto: Srećko Niketić/PIXSELL
1/2
Autor
Marina Borovac
16.06.2026.
u 11:15

Konoba "Feral"

Prošli smo pokraj svih restorana na rivi i zamaknuli u Ulicu Boraca, prema parkiralištu za posjetitelje Brijuna prije kojega smo skrenuli u konobu "Feral". Kao najbolji riblji restoran u Fažani preporučili su nam ga u hotelu u kojem smo se smjestili, a u kvalitetu hrane već se više puta uvjerio i kolega fotoreporter koji je ovoga puta naručio crni rižoto od sipe (18 eura).

TURISTIČKA PATROLA Fažana
Foto: Srećko Niketić/PIXSELL

U ponudi ribljih jela su, naravno, i ona od simbola mjesta, sardele, pripremljene na više načina. Na meniju su i jela od mesa, tjestenine, juhe, vegetarijanska jela, slastice... Feral radi tijekom cijele godine pa istarski klasici poput ombola, kobasica, maneštre... dođu "na red" i nakon ljeta.

Ocjene

Raznovrsnost ponude jela i pića 46
(do 50 bodova)      

Kvaliteta hrane 14
(do 15 bodova)      

Usluga 10
(do 10 bodova)      

Prostor 19
(do 20 bodova)      

Vrijednost za novac 4
(do 5 bodova)

Ukupno: 93

80-87 BODOVA - TRI ZVJEZDICE
88-94 BODOVA - ČETIRI ZVJEZDICE
95 BODOVA I VIŠE - VELIKA ZVIJEZDA
 

Ključne riječi
Fažana Večernjakove zvjezdice

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