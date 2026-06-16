Pokrpajte mrežu i nasolite sardelu u Ribarskoj akademiji

Nekoć isključivo ribarsko mjesto i luka iz koje se ide za Brijune, Fažana je danas turističko odredište, a blizina poznatog otočja samo joj je plus, no odavna ne više i najjači adut. Jer s više od 1,2 milijuna noćenja tijekom godine turizam je istisnuo ribarstvo i postao glavno obilježje ovog šarmantnog mjestašca čija starogradska jezgra iz 15. stoljeća vrvi životom. Tu su se načičkali mali obiteljski hoteli, restorani, slastičarnice, štandovi...

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Ovdje se nalazi i župna crkva Sv. Kuzme i Damjana podignuta na najnižoj nadmorskoj razini u Istri od samo jednog metra. Fažana ima i vrlo usku Ulicu lastavica, šetnicu nazvanu po legendarnom boksaču Mati Parlovu čiji je spomenik nedaleko od fažanskih olivara, tematskog parka posvećenog maslinama i maslinarstvu...

Foto: Srećko Niketić/PIXSELL

U moru uz rivu kojom su tijekom povijesti kročili brojni državnici i uglednici ljuljuškaju se brodići, među njima i dvije batane – drvene barke ravnoga dna kojima se omogućava ribolov i u plitkim vodama. Zovu se Zora i Marija, a imena su dobile po fažanskim ribaricama, nekoć vrlo čestom zanimanju ovdašnjih žena. Danas Fažana ima svega dva-tri profesionalna ribara no nijednu ribaricu. Danica Tomašić bila je pretposljednja. Odlaskom u mirovinu nastavila se baviti turizmom koji je još ranije spojila s ribarstvom:

– Po mom mišljenju, jedan od važnih razloga nestajanja profesionalnog ribarstva jest i činjenica da Fažana nema status ribarske luke, zbog čega su veliki ribarski brodovi morali otići drugamo. Ja sam u ribarstvu uživala no kad je krenuo turizam, okrenula sam se i toj strani. Školovala sam se za turističkog djelatnika pa sam to znanje povezala s ribarstvom. Znanje engleskog, njemačkog, talijanskog i češkog bio mi je samo dodatni plus – kaže Danica.

Foto: Srećko Niketić/PIXSELL

Njezino poimanje turizma ne svodi se na rentanje apartmana, nego se odnosi na jedinstvenu Malu ribarsku akademiju Sardela koju Fažana ima, a koja počinje Školom soljenja ove plave ribe što je tijekom povijesti hranila mjesto. Polaznici tako uz mentoriranje iskusnih ribara uče kako se pravilno soli riba, a kroz radionice akademije savladavaju vještinu krpanja mreža kao i upoznaju osnovne ribarske alate.

– Akademija traje cijelo ljeto, radionice su svake srijede. Škola soljenja je njezin početak i održava se uvijek zadnji tjedan u travnju. Tada oko četrdeset ekipa posoli sardele koje se čuvaju do kolovoza, kada se organiziraju završna fešta i prezentacija rezultata jer je ova manifestacija i natjecateljskog karaktera. Interes je velik, a u projekt su uključeni i domaći i strani gosti. U matičnoj knjizi imamo više od 5000 polaznika Ribarske akademije i više od 3500 polaznika Škole soljenja sardela – pohvalila nam se Melita Peroković, dugogodišnja direktorica TZO Fažana, od prije dva dana umirovljenica dok nam je Danica Tomašić dala recept kako usoliti sardelu:

Foto: Srećko Niketić/PIXSELL

– U posudu se stavlja red ribe pa red morske soli. Riba se mora dobro posoliti, ne kao da solite gulaš za ručak već tako da bude bijela. Ona će uzeti soli koliko joj treba, višak će ostati u granulama koje ćete kasnije otresti – savjetuje fažanska ribarica.

Poredak Betina (otok Murter) 93

Skradin 93

Tisno (otok Murter) 93

Kaprije (otok Kaprije) 92

FAŽANA 92

Prvić Luka (otok Prvić) 89

Pješčana Uvala 85

Mareda

Peroj

Plomin

Nin

Karin

Mandre (otok Pag)

Sveti Petar na Moru

Pašman (otok Pašman)

Medveja

Kraljevica

Punat (otok Krk)

Baška (otok Krk)

Valun (otok Cres)

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