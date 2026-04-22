Ove greške u teretani uništavaju libido: Popularne vježbe mogu dovesti do erektilne disfunkcije

Dokazano je da dizanje utega jača mišiće, potiče zdravlje mozga i smanjuje rizik od niza zdravstvenih stanja, poput dijabetesa i kardiovaskularnih bolesti. Iako "pumpanje željeza" može izgraditi čvrste mišiće, neki pokreti mogu uzrokovati da druga područja tijela "omekšaju". Mišići zdjeličnog dna održavaju stabilnost trupa, drže organe na mjestu i pomažu u osnovnim tjelesnim funkcijama, no njihovo preopterećenje može dovesti do kronične napetosti, a na kraju i do seksualne disfunkcije. Osobni trener Toby King objasnio je za New York Post kako mišići koji okružuju zdjelično dno igraju ključnu ulogu u erekciji i uzbuđenju. "Ako su ti mišići neprestano napeti ili preopterećeni, oni mogu ograničiti protok krvi i stisnuti živce koji su neophodni za zdravu seksualnu funkciju", istaknuo je King.

S vremenom, ovo stanje može rezultirati bolovima u zdjelici, bolovima tijekom seksa, masturbacije i ejakulacije, problemima s mjehurom te svakodnevnom nelagodom. King objašnjava da su posebno problematične vježbe koje uključuju snažno stezanje trupa, poput čučnjeva i mrtvog dizanja, pa čak i rutine usmjerene na trbušne mišiće, jer vježbači nesvjesno napinju mišiće zdjeličnog dna. Problem mogu izazvati i nožne preše, vježbe s kotačem za trbušnjake, viseće podizanje nogu, pa čak i izdržaji (plank) koji stvaraju napetost u jezgri tijela.

"Mnogi muškarci hodaju uokolo neprestano stegnuti. Zatežu mišiće tijekom dizanja, a često su napeti i tijekom cijelog dana. S vremenom to stvara preaktivno zdjelično dno, što može ometati erekciju, pa čak i uzrokovati bol", rekao je King. On uspoređuje ovu stalnu napetost s vježbanjem bicepsa bez odmora, jer bi s vremenom i taj mišić prestao funkcionirati. Na oprezu bi trebali biti i biciklisti te triatlonci, budući da duge vožnje na loše podešenom sjedalu mogu stvoriti pritisak na živce i mišićno tkivo u tom području, što potvrđuju i novija istraživanja koja, iako ne povezuju biciklizam sa seksualnom disfunkcijom više od drugih sportova, ističu važnost pravilne opreme.

Iako je primamljivo pomicati granice i dodavati sve veće težine, velika opterećenja i loša tehnika mogu samo pogoršati problem. Stručnjaci se slažu da upravo nepravilno izvođenje vježbi i zadržavanje daha tijekom napora stvaraju ogroman pritisak. "Ako vam je forma loša i ne dišete pravilno, taj pritisak mora negdje otići, a često završi u zdjeličnom dnu", dodao je King. Dodatni problem stvara i briga oko simptoma, koja može izazvati još više stresa, a time i dodatnu napetost, stvarajući tako začarani krug prenapetog zdjeličnog dna.

Kako riješiti problem?

King ne preporučuje potpuno izbjegavanje vježbi poput čučnjeva i mrtvog dizanja, koje su izvrsne za tjelesnu kompoziciju, već savjetuje preispitivanje rutine i ograničavanje vježbi koje intenzivno ciljaju prepone, unutarnju stranu bedara i duboke mišiće kuka dok su simptomi prisutni. Ključ rješavanja problema je naučiti kako opustiti napete mišiće zdjelice. King predlaže da se započne s "vježbama disanja i istezanjem za gluteuse i kukove, poput položaja djeteta i sretne bebe". Iako klasične Kegelove vježbe mogu pogoršati erektilnu disfunkciju kod nekih muškaraca, King preporučuje obrnute Kegelove vježbe, odnosno vježbe opuštanja zdjeličnog dna, kako bi se smanjila napetost korištenjem dubokog, dijafragmalnog disanja za "guranje" mišića prema dolje.

Iznad svega, preporučuje se posjet fizioterapeutu specijaliziranom za zdjelično dno kako bi se točno identificirao problem i osmislio plan liječenja. "Možda imate problem s napetošću, slabošću, mišićima koji se ne opuštaju i ne rade kako bi trebali, ili kombinaciju svega troje", savjetovao je King. Fizioterapeuti se neće usredotočiti samo na vježbe za zdjelično dno, jer, kako je ranije izjavila Tia Dankberg, klinička specijalistica za fizikalnu terapiju zdjelice, "nijedan mišić u tijelu ne radi izolirano". Ona dodaje kako njezine intervencije često uključuju pokrete koji poboljšavaju pokretljivost prsnog koša i fleksibilnost kukova. Stručnjaci se slažu da je ključ u uravnoteženom pristupu koji uključuje umjerenu aktivnost, pravilnu tehniku, dovoljno odmora i brigu o mentalnom zdravlju.