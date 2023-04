Znate li kako se radi parmezan? Popularni je sir djelomično životinjskog podrijetla

Parmezan ili "grana Parmigiano Reggiano" jedan je od najpoznatijih tvrdih sireva, a ime mu je s vremenom postalo sinonim za sve talijanske tvrde sireve u svijetu. Ipak, samo sir iz talijanske regije Emilija Romanija smije nositi ime parmezan, sira koji je navodno bio omiljen Molieru i Napoleonu. A znate li kako se proizvodi? Naime, osim posebne obrade mlijeka koje je naravno potrebno za njegovu proizvodnju, za parmezan su potrebni i enzimi dobiveni iz želudca teleta koji zgrušavaju mlijeko i pretvaraju ga u mliječni koagulum zvan sirilo koje se onda zagrijava i dehidrira.

Sirilo je dakle sastojak koji u mlijeku pomaže odvojiti krute čestice od vode kako bi se stvorila čvrsta masa, piše NY Times, a nedavno je netko proces proizvodnje parmezana opisao i na društvenim mrežama gdje su se mnogi zgrozili jer do tada nisu znali da sadrži i sastojak iz sluznice želudca mlade životinje.

“Nikad više u životu neću jesti sir”, piše tako jedna osoba, te zaključuje kako prelazi na potpuno veganstvo. “Užas! Zašto ljudi jedu nešto dobiveno od bebe bilo koje životinjske vrste?!", pitala se druga, a ako vas i same to smeta, a ne želite se odreći sira, postoje, naravno, i druge prirodne i etičnije opcije.

Srećom, moderna je tehnologija omogućila i razvoj sirila koje nije životinjskog podrijetla, a neke marke sireva koriste sirilo dobiveno iz biljaka. Osim toga, neki proizvođači sira čak koriste mikrobno sirilo, koje nastaje od bakterija i gljivica, a uvijek možete potražiti i potpuno alternativne biljne sireve, poput veganskih.

Na nažalost, u tom slučaju možete zaboraviti na pravi parmezan jer se on uvijek proizvodi sa životinjskim sirilom, a taj će se recept i dalje slijediti. Inače, za samo jedan kilogram parmezana potrebno je oko 16 litara mlijeka koje mora biti neprerađeno i ne skladišteno, te dostavljeno najviše dva sata od mužnje. Tamo od večeri do jutra mlijeko miruje u bakrenim posudama do jutra, pri čemu se na prirodan način iz njega izlučuje masnoća koja se skuplja na površini (skorup), a služi za proizvodnji vrhnja.

