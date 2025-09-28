Znate li da i muškarci imaju svoju verziju menopauze? Ovo bi vam moglo objasniti puno toga!

Od bijesa u prometu, do pasivno-agresivnih poruka ili izlijeva ljutnje kod kuće, čini se da mnogi muškarci gube kontrolu. No, stručnjaci kažu da iza toga može stajati medicinsko objašnjenje: sindrom razdražljivog muškarca (IMS). Ovaj izraz skovan je prije dvadesetak godina i danas se koristi u medicinskim i psihološkim krugovima kao opis simptoma koji se često javljaju kod muškaraca starije dobi. Iako nije službena dijagnoza, povezuje se s postupnim padom testosterona i hormonalnim promjenama, piše HuffPost.

Prema dr. Justinu Houmanu iz Medicinskog centra Cedars-Sinai, najčešći znakovi uključuju:

promjene raspoloženja, razdražljivost i manjak motivacije

osjećaje depresije i anksioznosti

poteškoće s koncentracijom i pamćenjem

kronični umor i manjak energije

smanjen libido i rjeđe spontane erekcije

gubitak mišićne mase i snage

porast masnog tkiva, osobito u području trbuha

poremećaje spavanja.

Pad testosterona je postupan – počinje nakon 40. godine, u prosjeku oko 1% godišnje – pa se simptomi često pojavljuju između 40. i 60. godine života. Na njihov intenzitet utječu i životni stil, kronične bolesti te genetika.

Sindrom je prvi opisao dr. Gerald Lincoln 2001. godine, nakon istraživanja na životinjama. Primijetio je da pad testosterona kod mužjaka ovaca, jelena i čak slonova dovodi do povećane agresije i razdražljivosti. Kasnije su psiholozi taj termin prenijeli i na ljude, kako bi opisali slične obrasce ponašanja kod muškaraca.

Psihoterapeut dr. Jed Diamond, autor knjige Sindrom razdražljivog muškarca, sindrom definira kao stanje tjeskobe, frustracije i ljutnje povezano s hormonalnim fluktuacijama, stresom i gubitkom muškog identiteta. Naglašava da IMS nije rezerviran samo za starije – javlja se i kod mlađih muškaraca pod visokim stresom ili lošim životnim navikama.

Prema stručnjacima, IMS je često rezultat “sporog kapanja” testosterona, za razliku od menopauze kod žena koja se događa u kraćem vremenskom razdoblju. Osim hormona, važnu ulogu imaju i stres, problemi u vezama i karijeri, financijske brige, loš san i socijalna izolacija. Sve to zajedno može povećati tjeskobu, ljutnju i osjećaj gubitka kontrole.

Ako sumnjate da imate IMS, stručnjaci savjetuju prvi korak: liječnički pregled i provjeru razine testosterona. Ako su niske, mogućnosti uključuju:

promjene životnog stila (prehrana, vježbanje, bolja higijena spavanja, smanjenje stresa)

psihološku podršku i otvorene razgovore s bližnjima

u nekim slučajevima, nadomjesnu terapiju testosteronom (uz liječnički nadzor).

Ako mislite da IMS pogađa vašeg partnera ili člana obitelji, važno je pristupiti s razumijevanjem i bez osuđivanja. Stručnjaci naglašavaju da ovo nije “promjena osobnosti”, već posljedica hormonalnih promjena koje utječu na emocije i ponašanje.

Muškarci srednje dobi imaju najvišu stopu samoubojstava – gotovo pet puta veću nego žene svih dobi. Zato stručnjaci upozoravaju da se IMS ne smije umanjivati niti ignorirati. Kako kaže Podcaster Israel Cassol, kojem je dijagnosticiran IMS nakon 40. godine: “Muškarci ovo ne bi trebali doživljavati kao slabost. To je prirodan dio života. Razgovor o tome pomaže razbiti stigmu i čini ogromnu razliku za muškarce, njihove obitelji i veze”.