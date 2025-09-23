Ne možete zaspati zbog trnaca u nogama? Možda imate ozbiljan poremećaj, evo kako da si pomognete

Je li vam se ikada dogodilo da ne možete usnuti jer osjećate silnu potrebu da pomičete stopala? Ako jest, možda patite od sindroma nemirnih nogu (RLS), o kojem se, s ciljem osvješćivanja što većeg broja ljudi, posebno govori baš na današnji dan, 23.rujna. Ljudi koji pate od ovoga simptoma osjećaju snažnu potrebu za pomicanjem nogu, osobito noću ili pri uspavljivanju. No, čini se kako postoji vrlo jednostavan oblik terapije koji bi mogao ublažiti simptome, a često se zanemaruje, piše Harvard Health. Riječ je, naime, o željezu. Iako se mnogima odmah uvode lijekovi, željezo je ponekad dovoljno učinkovito i s malo nuspojava.

Inače, vjeruje se da su neugodni simptomi ovoga sindroma češći kod žena. Manifestiraju se kao trnci, žarenje, bol ili osjećaj puzanja u udovima, a prestaju tek kad se noga ili ruka pomaknu. Neki tegobe primjećuju samo tijekom dugih vožnji ili letova. Četiri od pet oboljelih ima i periodične pokrete udova u snu koji izazivaju grčenje svakih 20 do 40 sekundi, što dovodi do nesanice, umora i iscrpljenosti i kod oboljelog i kod osobe s kojom dijele postelju.

Točan uzrok RLS-a nije jasan. Nedostatak željeza značajno povećava rizik, iako se često ne testira, posebice kod muškaraca. No, nije riječ samo o razini željeza u krvi, nego i u mozgu – moguće je da ona bude niska unatoč normalnim nalazima krvi. To bi trebao biti prvi korak pri procjeni uzroka, ali izravno mjerenje nije dostupno osim pomoću posebnih snimanja. Liječnici se stoga oslanjaju na krvne nalaze. Najvažniji pokazatelj je feritin, koji otkriva zalihe željeza i usmjerava terapiju.

Ako je feritin 50 mcg/L ili niži, prehrana bogata željezom može pomoći, a crveno meso je najdjelotvornije. No, pretjerana konzumacija mesa, osobito suhomesnatih proizvoda, povećava rizik od bolesti srca, dijabetesa i raka. Mahunarke su zdravija opcija, ali slabije se apsorbiraju. Stoga je često pouzdanija nadoknada tabletama željeza. Preporučuje se kada je feritin 50 mcg/L ili niži, a simptome ublaži u polovice bolesnika. Uobičajena početna doza je 325 mg željeznog sulfata dnevno, najbolje natašte ili uz vitamin C. Nuspojave uključuju mučninu i zatvor, pa se često preporučuje tableta svaki drugi dan. Ako crijeva ne apsorbiraju dovoljno željeza ili pacijent ne podnosi tablete, koristi se infuzija. Učestalost ovisi o početnoj razini feritina i gubitku željeza tijekom vremena.

Poboljšanja se javljaju tek nakon mjesec dana pa se u međuvremenu mogu koristiti lijekovi. Ako nema manjka željeza, propisuju se pramipeksol, ropinirol ili antiepileptici poput gabapentina i pregabalina. Koristiti mogu i nefarmakološki pristupi: istezanje i masaža nogu prije spavanja, redovita tjelovježba i izbjegavanje alkohola. Poput nadoknade željeza, i oni nude jednostavan način ublažavanja simptoma koji ne bi trebalo zanemariti.