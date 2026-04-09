Znanstvenici su sportašima prije trčanja dali kanabis: Rezultat je mnoge iznenadio

Sve je više ljudi koji se pitaju može li kanabis na bilo koji način utjecati na vježbanje, osobito zato što se uz njega vežu posve oprečne predodžbe. Jedni vjeruju da opušta, usporava i smanjuje motivaciju, dok drugi tvrde da trening može učiniti ugodnijim pa čak i lakšim. Upravo zato znanstvenici sa Sveučilišta Colorado Boulder odlučili su pobliže istražiti što se zapravo događa kada se spoje kanabis i trčanje. Rezultati su pokazali da takva kombinacija ne povećava sportske sposobnosti, ali može promijeniti način na koji ljudi doživljavaju samu tjelovježbu, piše Lad Bible.

U istraživanju su sudjelovala 42 zdrava odrasla trkača koji su se izjasnili kao redoviti korisnici kanabisa. Sudionici su trčali na pokretnoj traci umjerenim tempom tijekom 30 minuta, dok su znanstvenici pratili njihovo fizičko i psihičko stanje prije, za vrijeme i nakon vježbanja. U jednom dijelu istraživanja ispitanici su prije trčanja mogli izabrati hoće li koristiti proizvode s THC-om ili CBD-om. Pokazalo se da pušenje ili konzumacija kanabisa ne poboljšava stvarnu sportsku izvedbu i ne čini čovjeka bržim, izdržljivijim ni fizički sposobnijim. No, sudionici su prijavili da im je trčanje pod utjecajem kanabisa bilo ugodnije nego kada su trčali potpuno 'čisti'. Drugim riječima, trening im nije nužno bio učinkovitiji, ali im se činio zabavnijim i psihološki privlačnijim.

Psihologinja Laurel Gibson sa Sveučilišta Colorado Boulder istaknula je da je glavni zaključak istraživanja taj da kanabis prije vježbanja može povećati pozitivno raspoloženje i osjećaj užitka tijekom aktivnosti, bez obzira na to koristi li osoba THC ili CBD. Ipak, naglasila je i važnu razliku: proizvodi s THC-om mogli bi učiniti vježbanje napornijim nego što se čini na prvi pogled. To znači da osoba možda više uživa, ali istodobno osjeća i veći napor.

Jedna od sudionica istraživanja, ultramaratonka Heather Mashhoudi, opisala je kako doživljava trčanje pod utjecajem kanabisa. Kaže da pri vrlo dugim trčanjima ponekad osjeti stanje u kojem joj boje djeluju intenzivnije, misli jasnije, a emocije izraženije, što mnogi povezuju s poznatim osjećajem 'runner’s high'. Prema njezinu iskustvu, kanabis joj ponekad omogućuje sličan osjećaj i na kraćim dionicama, bez potrebe za iznimno dugim naporom.

No istraživanje je pokazalo i određene razlike između THC-a i CBD-a. Oni koji su koristili THC prijavili su da im je vježbanje bilo nešto teže nego onima koji su prije trčanja uzeli CBD. Osim toga, kod ispitanika koji su koristili THC znanstvenici su zabilježili povećan broj otkucaja srca još prije početka trčanja, što upućuje na to da takva kombinacija nije bez mogućih rizika.

Važno je pritom znati da je THC, odnosno tetrahidrokanabinol, tvar iz kanabisa odgovorna za psihoaktivne učinke, dok se CBD, odnosno kanabidiol, češće povezuje s opuštanjem mišića i mogućim protuupalnim djelovanjem. Upravo zbog tih razlika nije svejedno o kojem se spoju govori kada se raspravlja o utjecaju kanabisa na fizičku aktivnost. Ipak, stručnjaci upozoravaju da ni jedan ni drugi oblik ne bi trebalo olako preporučivati prije treninga. Znanstvenici su naglasili da još nije vrijeme za široke preporuke jer postoje brojna otvorena pitanja o mogućim nuspojavama i zdravstvenim posljedicama. Neuroznanstvenica Angela Bryan, također članica istraživačkog tima, upozorila je da je prerano donositi opće zaključke. Osim toga, samo istraživanje imalo je i određena ograničenja jer nije bilo nasumično, a doze koje su sudionici uzimali nisu bile strogo regulirane zbog etičkih razloga.