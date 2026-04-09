VEČERNJAKOVE ZVJEZDICE

Od koljenice s krumpirom nasiti se troje

TURISTIČKA PATROLA Drniš
Foto: Duško Jaramaz/Pixsell
1/2
Autor
Marina Borovac
09.04.2026.
u 10:19

Kod Tome, Put svetog Ivana 7

Ako ste u potrazi za ugostiteljskim objektom u kojem će jelo servirano na tanjuru izgledati poput umjetničkog djela, slobodno zaobiđite restoran Kod Tome. No ako želite dobro jesti, najesti se i ne potrošiti bogatstvo, ovo je pravo mjesto. Najpoznatiji su po svojoj telećoj koljenici s domaćim krumpirima zbog koje mnogi gosti i dolaze ovamo. Za našeg posjeta ondje su bili župan Paško Rakić i ministar Branko Bačić sa svojom svitom.

Nismo im virili u tanjure i nismo saznali što jedu jer smo bili zaokupljeni koljenicom, uz koju smo naručili još i zapečeni grah i dinstani kiseli kupus. Prilozi su po četiri eura, a koljenica s krumpirom stoji 44 eura i ima je dovoljno barem za tri osobe. U to smo se uvjerili na kraju, zatraživši da nam višak spakiraju.

Ocjene

Izbor i kvaliteta jela 46
(do 50 bodova)      

Izbor i ponuda pića 13
(do 15 bodova)      

Posluga i ljubaznost 10
(do 10 bodova)      

Dojmovi i prostor 17
(do 20 bodova)      

Ukupnost ponude 4
(do 5 bodova)

Ukupno: 90

80-87 BODOVA - TRI ZVJEZDICE
88-94 BODOVA - ČETIRI ZVJEZDICE
95 BODOVA I VIŠE - VELIKA ZVIJEZDA
