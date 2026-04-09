Od koljenice s krumpirom nasiti se troje

Ako ste u potrazi za ugostiteljskim objektom u kojem će jelo servirano na tanjuru izgledati poput umjetničkog djela, slobodno zaobiđite restoran Kod Tome. No ako želite dobro jesti, najesti se i ne potrošiti bogatstvo, ovo je pravo mjesto. Najpoznatiji su po svojoj telećoj koljenici s domaćim krumpirima zbog koje mnogi gosti i dolaze ovamo. Za našeg posjeta ondje su bili župan Paško Rakić i ministar Branko Bačić sa svojom svitom.

Nismo im virili u tanjure i nismo saznali što jedu jer smo bili zaokupljeni koljenicom, uz koju smo naručili još i zapečeni grah i dinstani kiseli kupus. Prilozi su po četiri eura, a koljenica s krumpirom stoji 44 eura i ima je dovoljno barem za tri osobe. U to smo se uvjerili na kraju, zatraživši da nam višak spakiraju.