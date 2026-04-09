Zdravo, a zasitno jelo

RECEPT DANA Pita s tikvicama i palentom: Lagana, zdrava i gotova u trenu!

@zdrava_sofijina_hrana/Instagram
Ana Hajduk
09.04.2026.
u 09:30

Odlična je i topla i hladna, a posebno dobro ide uz čašu jogurta ili laganu salatu.

Ako tražite brz, lagan i ukusan obrok koji možete pripremiti bez puno muke, ova pita s tikvicama i palentom savršen je izbor. Kombinacija sočnih tikvica, finog sira i palente daje joj posebnu teksturu – mekanu iznutra i lagano hrskavu izvana. Idealna je kao lagani ručak, večera ili čak zdrava užina. Recept je podijelila food blogerica @zdrava_sofijina_hrana. Uživajte! 

Sastojci:

  • 1 tikvica (naribana i dobro ocijeđena)
  • 100 g palente
  • 180 g svježeg ili zrnatog nemasnog sira
  • 2 jaja
  • 1 žličica maslinovog ulja
  • ½ vrećice praška za pecivo
  • 1 žličica soli
  • sezam za posipanje

Priprema: Naribanu tikvicu dobro ocijedite kako bi se uklonio višak tekućine. U zdjeli pomiješajte tikvicu, palentu, sir, jaja, maslinovo ulje, prašak za pecivo i sol. Sve dobro sjedinite dok ne dobijete kompaktnu smjesu. Smjesu izlijte u kalup obložen papirom za pečenje i ravnomjerno rasporedite. Po vrhu pospite sezamom. Pecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 200 °C oko 30–40 minuta, dok pita ne dobije lijepu zlatnu boju. Ostavite da se kratko ohladi, zatim narežite i poslužite.
Ne propustite

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

