RECEPT DANA Pita s tikvicama i palentom: Lagana, zdrava i gotova u trenu!

Ako tražite brz, lagan i ukusan obrok koji možete pripremiti bez puno muke, ova pita s tikvicama i palentom savršen je izbor. Kombinacija sočnih tikvica, finog sira i palente daje joj posebnu teksturu – mekanu iznutra i lagano hrskavu izvana. Idealna je kao lagani ručak, večera ili čak zdrava užina. Recept je podijelila food blogerica @zdrava_sofijina_hrana. Uživajte!

Sastojci:

1 tikvica (naribana i dobro ocijeđena)

100 g palente

180 g svježeg ili zrnatog nemasnog sira

2 jaja

1 žličica maslinovog ulja

½ vrećice praška za pecivo

1 žličica soli

sezam za posipanje

Priprema: Naribanu tikvicu dobro ocijedite kako bi se uklonio višak tekućine. U zdjeli pomiješajte tikvicu, palentu, sir, jaja, maslinovo ulje, prašak za pecivo i sol. Sve dobro sjedinite dok ne dobijete kompaktnu smjesu. Smjesu izlijte u kalup obložen papirom za pečenje i ravnomjerno rasporedite. Po vrhu pospite sezamom. Pecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 200 °C oko 30–40 minuta, dok pita ne dobije lijepu zlatnu boju. Ostavite da se kratko ohladi, zatim narežite i poslužite.