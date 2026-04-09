Twist ISO u Muzeju iluzija predstavio novu kampanju koja okreće perspektivu hidracije

U prostoru Muzeja iluzija u Zagrebu, gdje ništa nije onako kako se na prvi pogled čini, predstavljena je nova kampanja brenda Twist ISO pod nazivom „Ne izokreći kako živiš, napravi twist u hidraciji“. U okruženju koje prirodno pomiče granice percepcije, koncept kampanje dobio je svoju najdoslovniju interpretaciju.

Foto: Bojan Zibar

Na eventu su sudjelovali influenceri Luka Lajić, Renato Erceg, Pino Kovačević, Laura Bakin, Lara Vukušić, Ellen Vanjorek, Dorian Nižić i Josip Bačić, predstavnici generacije kreatora sadržaja koji svojim autentičnim pristupom i bliskim odnosom s publikom oblikuju svakodnevne navike i trendove, koji su kroz vođeni obilazak muzeja imali priliku doživjeti postav iz potpuno nove perspektive – doslovno i figurativno. Kroz niz instalacija i foto pointova, gdje se prostor i percepcija “izokreću”, sudionici su istraživali ideju koja stoji iza kampanje: ne mijenjati svoj način života, nego napraviti mali, ali značajan zaokret ondje gdje ima najviše smisla.

Foto: Bojan Zibar

„Ovom kampanjom želimo pokazati da ne moraš okrenuti život naglavačke da bi napravio nešto dobro za sebe. Dovoljno je napraviti mali ‘twist’ tamo gdje ima smisla, a hidracija je jedno od tih mjesta. Muzej iluzija bio je idealan prostor da tu ideju prenesemo na iskustven način“, izjavila je Iva Deak, brend managerica za Twist ISO.

Kroz opuštenu i interaktivnu atmosferu, event je dodatno naglasio ključnu poruku kampanje – da promjene ne moraju biti radikalne da bi bile učinkovite. Ponekad je dovoljan samo mali pomak perspektive, a sada je idealan trenutak za napraviti vlastiti twist u hidraciji.

Foto: Bojan Zibar

Nova Twist ISO kampanja bit će podržana kroz niz komunikacijskih kanala, a fokus ostaje na jednostavnoj, ali snažnoj ideji: ne izokretati kako živiš, već napraviti twist u hidraciji.

Twist ISO dolazi u dva okusa, limun i nar, kao jednostavan način da se unese mali, ali značajan twist u svakodnevnu hidraciju.