Terijer se počeo čudno ponašati, vlasnik pohitao veterinaru: Otkriće ih je zapanjilo

Zapadnoškotski bijeli terijer Oscar počeo se čudno ponašati nakon uobičajene šetnje plažom u Sheernessu u sjevernom Kentu u Engleskoj. Njegov vlasnik Stephen Davidson (59) se zabrinuo jer je inače "ljubazan" pas postao letargičan te se ponašao kao da je "u oblacima". Prestao je piti vodu te je Davidson s njim odjurio veterinaru jer se bojao da bi osmogodišnji Oscar mogao dehidrirati i umrijeti, piše New York Post.

Veterinar je otkrio da je Oscar konzumirao lijek klase B, točnije kanabis. "Stavili su mu nešto u grlo da vide hoće li odmah zagrcnuti, ali nije, došlo je do odgode. Tada su rekli da je bio drogiran", objasnio je zabrinuti vlasnik. Britanska veterinarska dobrotvorna organizacija (PDSA) objasnila je da se znakovi trovanja kod pasa mogu pojaviti 30 do 90 minuta nakon što su pojeli kanabis, a uključuju inkontinenciju, proširene zjenice, usporen rad srca i prazno gledanje.

Da bi se očistio kanabis iz njegovog organizma, Oscar je morao ostati kod veterinara preko noći gdje je primao infuziju te je dobivao ugljeni lijek. Uspio se potpuno oporaviti, no njegov tretman rezultirao je velikim računom. Davidson je morao platiti više od 900 funti za liječenje ljubimca, no vjeruje da će taj novac moći vratiti preko osiguranja za kućne ljubimce. Više ga zabrinjava gdje će šetati Oscara jer smatra da obala više nije sigurna.

"Tako je loše u ovom gradu. Ljudi to samo puše bilo gdje, a onda bacaju na zemlju", objasnio je Davidson. Smatra da će se on i Oscar ipak vratiti šetnjama na plaži, no želi upozoriti ostale vlasnike da pripaze na svoje kućne ljubimce. "Samo želim da ljudi budu posebno pažljivi na to što njihovi psi pokupe i da budu svjesni opasnosti dok ih šetaju", poručio je 59-godišnjak te dodao da vlasnici što prije potraže pomoć ako njihovi psi počnu djelovati čudno.

Iz PDSA-e su rekli da su već vidjeli slučajeve pasa otrovanih kanabisom, no da je to srećom rijetko. "Može se dogoditi da vaš pas naiđe na kanabis dok je u šetnji, a ako ga proguta, vjerojatno će početi djelovati loše. Ako sumnjate da je vaš pas pojeo malo kanabisa, bilo bi dobro da ga pregleda veterinar što je prije moguće, umjesto da čekate da se pojave simptomi", zaključila je veterinarska sestra Nina Downing.