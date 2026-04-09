Potrošio je 700 eura na srećke pa otkrio isplati li se kupovati ih: 'Ovo je surova realnost'

Britanski TikToker poznat pod imenom Jax odlučio je uložiti 600 funti (oko 688 eura) u srećke kako bi svojim pratiteljima zorno prikazao isplati li se uopće igrati igre na sreću. Njegov eksperiment, dokumentiran u viralnom videu, pokazao je znatno drugačiju sliku od priča o velikim dobicima koje povremeno ispunjavaju medijski prostor. U videu je objasnio svoju misiju vrlo jednostavno: "Spremam se ogrebati 120 srećki 'Millionaire Maker'. Zašto to radim? Da vi ne biste morali." Njegov je cilj bio razotkriti surovu realnost koja se krije iza primamljivog sjaja popularnih srećki.

Nakon što je strpljivo ogrebao svih 120 kupljenih srećki, Jax je pred kamerom pokazao konačan rezultat. Jasno je odvojio dobitne od nedobitnih listića i otkrio poražavajuću istinu. Od uloženih 600 funti, uspio je vratiti tek 385 funti (oko 440 eura), što znači da je u čistom gubitku od 215 funti. Najveći pojedinačni dobitak koji je pritom ostvario iznosio je skromnih 50 funti (oko 57 eura), što je daleko od milijunskih iznosa kojima se igrači nadaju.

Ovaj pothvat nije bio izolirani slučaj. Jax je otkrio da je s ovom kupnjom ukupno došao do 700 kupljenih srećki iz iste serije, a najveći pojedinačni dobitak koji je ikada osvojio bio je tek 100 funti (oko 115 eura). Svojim je eksperimentom htio pokazati koliko novca ljudi potencijalno gube, poručivši da bi se trebali držati podalje od srećki jer je rizik od ozbiljnog financijskog minusa golem. Njegov video očekivano je privukao golemu pažnju i potaknuo lavinu komentara u kojima su korisnici dijelili vlastita negativna iskustva.

Reakcije na njegov video bile su gotovo jednoglasne u podršci. "Svaka čast. To je igra za naivne", napisao je jedan korisnik, sažimajući opći dojam. Drugi je ponudio i svoju računicu koja dodatno pojašnjava statističku pozadinu igara na sreću: "Šanse za dobitak na srećkama su otprilike jedan prema četiri. Ali ako izuzmete dobitke kojima samo vraćate uloženi novac, recimo dobitak od pet funti na srećki koja košta pet funti, izgledi drastično padaju."

Službena pravila britanske Nacionalne lutrije potvrđuju da ukupni izgledi za bilo kakav dobitak ovise o konkretnoj igri. Primjerice, kod nekih srećki od pet funti, šansa se kreće oko jedan prema 3,08, no u te brojke ulaze i najmanji dobici kojima se tek vraća uloženi iznos. Stručnjaci ističu da, kada se izuzmu takvi "dobici", stvarna šansa za ostvarivanje profita pada na otprilike jedan prema 20. To znači da velika većina igrača dugoročno gubi novac, što je Jaxov eksperiment i dokazao.

Osim statistike, u pozadini popularnosti srećki krije se i snažan psihološki mehanizam. Dizajn srećki često koristi takozvani "efekt zamalo dobitka", prikazujući simbole ili brojeve koji su "samo jedan broj udaljeni" od pobjedničke kombinacije. Istraživanja su pokazala da takvi ishodi u mozgu aktiviraju iste centre za nagradu kao i stvarni dobici, potičući oslobađanje dopamina. Zbog toga igrači imaju osjećaj da su "blizu" pobjede i skloniji su nastaviti kupovati, upadajući u začarani krug trošenja.

U Ujedinjenom Kraljevstvu godišnje se na srećke i instant igre potroši više od četiri milijarde funti. Zbog sve veće zabrinutosti oko odgovornog igranja, novi operater Nacionalne lutrije, tvrtka Allwyn, uveo je stroža pravila. Jedno od njih je ograničenje kupovine na najviše 10 srećki po transakciji u maloprodaji, kako bi se spriječilo impulzivno trošenje velikih iznosa. Uz to, na svojim stranicama ističu alate i izvore pomoći za sve kojima igranje postane problem, no eksperimenti poput Jaxovog ostaju najslikovitiji podsjetnik na to tko u igrama na sreću na kraju uvijek pobjeđuje.