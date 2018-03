Znanstvenici napokon objasnili zašto zglobovi pucketaju

Američki i francuski znanstvenici posvetili su se istraživanju zvuka pucketanja zglobova, ljudske navike koje se mnogi groze, a još više njih je ima.

Prepoznatljivi zvuk može se objasniti u tri različite matematičke jednadžbe, objašnjavaju znanstvenici koji tvrde kako do zvuka pucketanja zglobova dolazi zbog malenih mjehurića koji pucaju u tekućini zglobova prilikom promjene tlaka, piše BBC.

O ovom se fenomenu raspravlja cijelo stoljeće, a sada ga je počeo istraživati student znanosti Vineeth Chandran Suja nakon što je pucketao zglobovima na satu.

Sa svojim profesorom dr. Abdulom Barakatom razvio je tri jednadžbe koje objašnjavaju zvuk koji nastaje kada 'lomimo' prste na rukama odnosno zglobove.

– Prva jednadžba opisuje varijacije tlaka unutar našeg zgloba kada pucketamo njima, druga je dobro poznata koja opisuje varijacije veličine mjehurića kao odgovor na varijacije tlaka dok se u trećoj jednadžbi povezuje veličina varijacije mjehurića s onima koji proizvode poznati zvuk – objasnio je dr. Abdul Barakat sa Sveučilišta Stanford u Kaliforniji.

– Kada pucamo našim zglobovima, zapravo ih razdvajamo, a kada to činimo, tlak se smanjuje. Pojavljuju se mjehurići u tekućini koja 'podmazuje' zglobove, poznatoj kao sinovijalna tekućina. Tijekom procesa pucketanja zglobova dolazi do različitih varijacija tlaka u zglobu što uzrokuje veliku brzinu kretanja mjehurića što pak dovodi do zvuka kojeg povezujemo s pucketanjem – pojasnio je student Chandran Suja.