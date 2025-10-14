Žena otkrila: 'Dečko se ljuti jer ne želim na vjenčanje njegove sestre, a dobro zna što mi je učinila'

Jedna je 26-godišnja žena izazvala raspravu na Redditu nakon što je priznala da ne želi prisustvovati vjenčanju sestre svog dečka zbog njezinih ranijih uvreda. No, većina korisnika zaključila je da pravi problem nije sestra nego netko drugi, piše People. U objavi na jednom forumu žena je objasnila da je njezin dečko Dan (30) uglavnom divan, ljubazan i da je u svemu podržava. Zajedno su već tri godine te žive.

Problem je, kaže, nastao prošle godine kada je ostala bez posla u marketingu zbog rezova u budžetu. Tijekom nekoliko mjeseci nezaposlenosti povremeno je radila freelance poslove i pokušavala štedjeti. Dan joj je tada pružao podršku, no njegova sestra Megan baš ne. Prije otkaza su se, kaže autorica posta, ona i Megan dobro slagale, iako nisu bile bliske prijateljice. No, kad je ostala bez posla, Megan je potpuno promijenila ponašanje. Počela je upućivati zajedljive komentare poput: 'Lijepo je tako sjediti doma dok mi ostali radimo.' ili 'Tražiš li uopće posao ili živiš na Danov račun?' Čak je znala reći da je 'Dan previše dobar' i da 'zaslužuje stabilniju osobu'.

Takve je primjedbe iznosila i pred drugima, uključujući i samog Dana, koji bi sve to samo ignorirao uz komentar da se Megan tako šali. Iako ga je djevojka više puta molila da razgovara sa sestrom, on je to odbijao jer ne želi stvarati dramu. Zbog toga se postupno povukla s obiteljskih okupljanja. Ni kad je pronašla novi posao, šogorica joj se nije ispričala.

Idućeg ljeta Megan se udaje i pozvala ih je na vjenčanje, a Dan je odmah pretpostavio da će ići zajedno. No, djevojka mu je rekla da ne želi prisustvovati. 'Ne želim provesti dan s osobom koja je bila okrutna prema meni i nikada nije pokazala kajanje', napisala je. Dan joj je rekao da je 'sitničava', da to izgleda ružno pred obitelji te da bi trebala jednostavno prijeći preko svega. Dodao je i da Megan svima priča kako je njegova djevojka sebična. Žena mu je poručila da slobodno ide sam, ali on se nakon toga udaljio i izjavio da je razočaran. U objavi je pitala korisnike je li loša osoba jer odbija ići na vjenčanje, a većina je stala na njezinu stranu, no uz napomenu da je veći problem od šogorice to što je Dan nije zaštitio.

'Megan nije tvoj problem, no tvoj dečko jest jer te nije obranio', napisala je jedna osoba. Drugi su dodali: 'Ne možeš govoriti da ti je podrška ako dopušta da te ponižavaju i opravdava to kao šalu.' Autor najviše lajkanog komentara poručio joj je: 'Kažeš da je ljubazan i da te podržava, ali dopušta da te njegova sestra vrijeđa? Razmisli želiš li stvarno obiteljsku dinamiku u kojoj te se ne poštuje.' Na kraju je žena zahvalila korisnicima i priznala da će ozbiljno razgovarati s Danom prije nego odluči o budućnosti njihove veze.