Vapaj očajne trudnice: 'Moj suprug želi da njegova mama bude s nama na porodu'

Jedna je trudnica na Redditu potražila savjet oko toga tko smije biti u rađaonici, pa čak i u čekaonici za vrijeme poroda, a čini se kako za to ima poprilično dobar razlog. Ta 26-godišnjakinja koja je u 34. tjednu trudnoće kaže da se sukobila sa suprugom jer želi da njegova majka u rodilište dođe tek nakon poroda, piše People. U objavi pojašnjava da ona i suprug (27) za šest tjedana očekuju prvog sina te da je svekrva još na početku trudnoće rekla kako joj ne smeta biti ni u rađaonici ni u čekaonici. Supružnici su, dodaje, o tome više puta razgovarali i suprug je isprva pristajao da uz nju budu samo on i "osoba za podršku" odnosno njezina sestra blizanka.

Buduća mama jasno poručuje da ne želi publiku dok rađa. S vlastitom majkom nije posebno bliska, a pomajku i svekrvu, iako ih cijeni, ne želi kao pratnju. Tako su se, kaže, dogovorili čim su doznali za trudnoću. No, kako se termin približava, suprug mijenja stav. "Ponovno smo razgovarali i odjednom mu smeta što ne želim nikoga ni u čekaonici. Smatra da je nepravedno što njegova mama ne može biti ondje kako bi bila podrška njemu", piše, napominjući da je suprug "veliki mamim sin" i da za prvotni plan zna već sedam mjeseci.

Suprug tvrdi da i njemu treba podrška i smeta mu što buduća majka ne želi da mnogi uopće znaju da je porođaj počeo. Ona ostaje pri svome: porođaj je njezino iskustvo i ona postavlja granice. Kao dodatni argument navodi nepredvidivost poroda koji može završiti za 20 minuta, ali i potrajati danima pa ne želi "publiku". Spremna je da se suprug povremeno dopisuje sa svojom majkom, ali traži da mu fokus bude na njoj i bebi, a ne na brizi oko gošće u čekaonici. Podsjeća i da je svekrva već pristala doći tek kad budu oni za to budu spremni. Reddit zajednicu upitala je griješi li ona ili je suprug pretjerao i previše se oslanja na mamu.

Komentari su podijeljeni. Jedan korisnik potpuno je podržao rodilju: "U čekaonici i rađaonici smiju biti samo oni koje TI želiš. Ne dopusti nikome da ti naruši mir, nitko nema pravo na ijedan dio tvog poroda." Druga osoba smatra da je zabrana čekaonice prestroga: razumije da svekrva ne treba biti u rađaonici, ali drži da bi suprugu, iako ne rađa, prisutnost majke mogla pružiti potrebnu podršku.