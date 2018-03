Žene u EU rađaju u prosjeku s 30 godina, a evo kada Hrvatice

Dok u Hrvatskoj demografska slika sve više zabrinjava stručnjake, Eurostat je obradio podatke u kojoj dobi žene rađaju u zemljama Europske unije. Obrađeni su podaci prema regijama i za Hrvatsku prosjek za svaku županiju. Podaci se ne odnose samo na prvorođenu djecu, a pokazalo se da žene u najmlađoj dobi rađaju u Međimurskoj županiji, u prosjeku s 28,3 godine, a u najstarijoj u Gradu Zagrebu, tek s 31,3 godine.

Uz Međimurje, žene se najranije odlučuju na rađanje u Bjelovarsko-bilogorskoj i Koprivničko-križevačkoj županiji (28,8 godina), zatim Ličko-senjskoj i Sisačko-moslavačkoj (29 godina) i Virovitičko-podravskoj (29,1 godina).

Najstarije žene, uz Grad Zagreb, rađaju u Primorsko-goranskoj (30,7 godina), Splitsko-dalmatinskoj (30,6 godina), Istarskoj (30,5) i Dubrovačko-neretvanskoj županiji (30,4).

Prosjek na razini Europske unije je 30,6 godina, dok je u Hrvatskoj nešto niži i iznosi 29,6 godina.

U Europskoj uniji najmlađe žene rađaju u Bugarskoj, u regiji Sliven (25.1 godina) i Rumunjskoj, u regiji ‘Giurgiu’ (26.2 godina), a najstarije u Grčkoj, u regiji Voreios Tomeas Athinon (33.8 godina). Prosječna dob za porod ispod 27 godina zabilježena je tek u 22 europske regije.

U pet od 12 regija u kojima se žene u "starijoj" dobi odlučuju na porod smještene su u Londonu: Wandsworth (33,7 godina), Camden & City of London (33,7 godina), Kensington and Chelsea & Hammersmith and Fulham (33,6 godina), Westminster (33,3 godine) i Lambeth (33 godine).