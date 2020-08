Gotovo polovica muškaraca ne zna prepoznati ženski orgazam

Orgazmi su vrhunac sjajnog seksa, prenosi MindBody: Green. Evo nekoliko činjenica o orgazmima koje nisu toliko poznate:

Ženama nije teže postići orgazam

Često ćete čuti ljude kako opisuju orgazam kao nešto tajanstveno, neuhvatljivo, pa čak i rijetko - usprkos činjenici da oko 95% žena s lakoćom postignu orgazam dok masturbiraju. Žene češće prijavljuju da teže postižu orgazam, ali ne radi se o biologiji. Radi se o kulturnim normama i nedostatku informacija. Kulture diljem svijeta gledale su seks isključivo u svrhu muškog užitka, zbog čega danas još uvijek seks povezujemo s penetracijom. To je i razlog zašto je tijekom prošlog stoljeća bilo tisuće studija o seksualnom zadovoljstvu i disfunkciji muškaraca, ali vrlo malo o ženskom seksualnom zadovoljstvu i disfunkciji. Tek smo u posljednjem desetljeću napokon počeli razgovarati o cjelovitoj strukturi klitorisa.

Učenje o orgazmu zapravo povećava vjerojatnost da će ih žene imati

Najnovija studija objavljena u časopisu Sex Education ranije ove godine istraživala je žene prije i nakon predavanja o seksu. Neke od njih išle su na tečaj o ljudskoj seksualnosti iz antropološke perspektive, dok su drugi pohađali tečaj koji je posebno govorio o jazu u orgazmu, odnosno činjenici da 95 posto muškaraca ima orgazam svaki pu, u odnosu na 65 posto kod žena. Žene koje su prisustvovale na tom predavanju, kasnije tijekom studije izjavile su da imaju bolje i jače orgazme.

I žene imaju orgazme u snu

Znamo da mladići ponekad mogu doživjeti mokre snove, koji se odnosi na vrijeme kada dožive vrhunac i ejakuliraju dok spavaju. No, 1953. godine, seksolog Alfred Kinsey, otkrio je da je 37 posto žena doživjelo orgazam u snu do svoje 45. godine, a nedavna istraživanja pokazuju da žene počinju imati sve više seksualnih snova. Jedno istraživanje objavljeno u časopisu Psychology & Sexuality ove godine potvrdilo je da više od jedne od pet žena pamte erotske snove. - Suprotno popularnom mišljenju, mokri snovi nisu samo za muškarce - kaže Emily Morse, doktorica ljudske seksualnosti i stručnjakinja za seks. - Tijekom REM faze sna, ako je san dovoljno seksi, protok krvi u vagini će se povećati i može dovesti do noćnog orgazma. To nije ništa novo i sigurno nije neuobičajeno. -

Nisu svi orgazmi seksualne prirode

Ljudi su priznali da doživljavaju orgazme kao odgovor na uobičajeno neseksualne situacije i iskustva, poput turbulencije, pranja zuba, stimulacije gležnja, porođaja, dojenja, slušanja određenih vrsta glazbe i mnogih drugih neobičnih stvari. - Orgazam nije nužno seksualni ili genitalni, on se može smatrati skupom neuropsiholoških procesa, pri čemu su genitalni orgazmi i / ili seksualni orgazmi neki, ali nisu sve vrste orgazama dostupnih ljudima - pišu istraživači nedavne studije o varijabilnosti orgazama.

Gotovo polovica muškaraca u braku sa ženom ne zna kada je doživjela orgazam

Nedavna studija Journal of Sexual Medicine pitala je više od 1.600 oženjenih heteroseksualnih parova o njihovim seksualnim životima i otkrila da 43 posto muževa pogrešno shvaća koliko često njihova supruga ima orgazam. Odnosno, mislili su da njihove supruge imaju orgazam mnogo češće nego što su ih supruge zapravo imale. Za to postoje očiti razlozi. Obično postoje fizički dokazi kada muškarac ima orgazam, ali to nije slučaj kod žena.

Stimuliranje grlića maternice također može potaknuti orgazme

Cerviks povezuje maternicu s vaginom i također može biti vrlo osjetljivo područje za ljude koji ih imaju. - Cervikalni orgazam može se postići kada je žena stvarno uzbuđena - objašnjava Morse. - Taj je osjećaj mnogo drugačiji od stimulacije klitorisa, jer zapravo potječe iz dva različita živčana sustava - dodaje.

Korisnik TikToka otkrio kako napraviti Big Mac umak: