Žena svojim priznanjem šokirala mnoge: Nije znala što je kuhalo za vodu ni kako se koristi

Kuhalo za vodu koristi se gotovo svakodnevno u našim kućanstvima, toliko da ponekad ne možemo zamisliti život bez njega. Međutim, jedna žena objavila je da do sada nije znala što je kuhalo za vodu te pokrenula lavinu istih priznanja, kako prenosi Daily Mail.

Jedna djevojka iz Amerike na svom Twitter profilu otkrila je: - Napokon sam otkrila električno kuhalo za vodu i ova stvar stvarno zagrije vodu u samo dvije minute. Danas sam tri puta pila čaj. -

So i finally converted to a (electric) kettle and this mf really boils water in 2 minutes 💀 I had tea 3 times today

Njezina objava brzo je postala viralna, a mnogi su priznali da su također tek nedavno saznali za ovaj kućanski aparat.



- Ovaj aparat je dar božji. Kupila sam ga prije godinu dana. I još se sam gasi kada se voda zagrije pa se nikada ne opečem - napisala je jedna korisnica, dok je drugi korisnik davao savjete i trikove kako se kuhalo sve može koristiti: - Jedan savjet, koristite kuhalo za zagrijavanje vode za kuhanje. Na primjer, ako radite tjesteninu, vodu zagrijte u kuhalu i onda je prelijte u posudu da ne morate čekati. -

A fucking godsend sis. Omg mine is so cute and rose gold 🥰. Got it from Target like a year ago. Plus it shuts off once it boils so when i dont burn shit LMAO I got so tired of warming water on the stove like my ancestors 😬✨ pic.twitter.com/Y8bjddq2no