Žena naplaćuje svom mužu jer je majka koja ostaje kod kuće: 'Ovo je moja tarifa'

Posao majki koje ostaju kod kuće nikada nije stvarno gotov. To podrazumijeva neprekidan rad, bez radnog vremena i slobodnih dana. Prema riječima majke Amber Aubrey, taj posao je vrijedan poprilične naknade. Profesionalna domaćica tvrdi da svom mužu ispostavlja tjedni račun od gotovo tri tisuće dolara (oko 2.760 eura) za kuhanje, čišćenje i dojenje, piše New York Post.

"Ovo naplaćujem svom mužu za usluge mame koja ostaje kod kuće. Moj muž sutra dobiva plaću, što znači da će i mene sutra isplatiti", rekla je Aubrey u izjavi koja je prikupila milijune pregleda na TikToku. "Naplaćujem oko 20 eura po pranju suđa, to je otprilike 276 eura tjedno", nastavila je Amber.

Pranje rublja naplaćuje oko 32 eura, a pere ga otprilike četiri puta tjedno. "Za čišćenje kupaonice naplaćujem 55 eura po kupaonici, što na na kraju izađe oko 220 eura tjedno", objasnila je. Njezin popis unosnih poslova uključivao je kupovinu namirnica, školovanje kod kuće i vožnju djece, što je iznosilo ukupno dvije tisuće i 500 eura svakih sedam dana. "Ako želi uštedjeti novac, može mi pomoći da obavim bilo koji od ovih zadataka", rekla je.

Iako se često smatra nezahvalnim poslom, stručnjaci su otkrili da bi žene koje ostaju kod kuće, a ponekad i muškarci, koji odustaju od utrke za karijerom da bi podigli obitelj i vodili domaćinstvo, zaradili pristojan iznos da su zaista plaćeni za svoj rad. Istraživači su nedavno utvrdili da majke koje ostaju kod kuće u New Yorku obave poslove u vrijednosti od nešto više od četiri tisuće eura svaki mjesec.

Alyssa "Ally" Dee (28), tradicionalna žena ili "trad wife", zarađuje 100 dolara tjedno od svog muža koji joj rado isplaćuje novac kao zahvalu za njezin rad kod kuće. "Moj me suprug zapošljava da brinem o domu. To je najbolji posao koji sam ikada imala", rekla je bivša vojnikinja. Slične osjećaje dijeli i Amber.

"To me čini glavnim izvorom prihoda u mojoj kući", pohvalila se. Mnogi su joj obožavatelji rekli da svoj naporan rad naplaćuje premalo. Amber za čišćenje poda traži 92 eura, a to radi dva do tri puta dnevno i pet dana u tjednu. Školarinu za školovanje kod kuće naplaćuje 740 eura, dok za vožnju djece traži 138 eura.

Muž joj za tjednu kupovinu namirnica isplati 70 eura, dok tjedno izdvoji 460 eura za spremanje ručka i večere. Amber naplaćuje i dojenje, pa tako od muža za to traži 184 eura, dok dnevno metenje, koje radi pet puta tjedno, naplaćuje devet eura.