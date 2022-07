Žena ispričala: 'Trudna sam s muškarcem iz snova, ali on je u vezi s mojoj sestrom!'

Trudna sam s muškarcem koji je savršen i zaljubljena sam u njega preko ušiju, no problem je što je on dečko moje sestre. Sestra i ja smo bile nerazdvojne dok nije upoznala njega prije tri godine. Odjednom sam se osjećala kao da joj više nije toliko stalo do mene i jedva da smo uopće razgovarale i viđale se. Sate sam provodila gledajući na društvenim mrežama fotke nje i njenog novog dečka, a osjećala sam se izostavljeno i usamljeno, napisala je jedna žena anonimno za The Sun.

Bila je, kaže, bijesna na sestru što ju je tako zanemarila, pa se počela pitati zašto ju novi dečko toliko privlači. On jako voli glazbu i stalno je išao na razne koncerte i nastupe pa je odlučila otići na jedan takav događaj gdje će on sigurno biti. Kada ju je ugledao, činio se jako sretan što ju vidi i proveli su nekoliko sati razgovarajući i plešući zajedno.

- Na kraju smo u ranojutarnjim satima krenuli kući. Živimo blizu jedno drugog pa sam predložila da podijelimo taksi. Na putu kuću, iskoristila sam priliku i nagnula se za poljubac. Očekivala sam da će me odgurnuti, ali umjesto toga on me privukao bliže i uzvratio mi poljubac. Zatim smo otišli kod njega u stan, gdje mi je priznao da sam mu se uvijek sviđala i spavali smo skupa - nastavila je.

Nakon toga stvari su postale ozbiljnije i počeli su se viđati dva puta tjedno u tajnosti. S vremenom se zaljubila u njega, a sada je saznala i da je šest tjedana trudna s njegovim djetetom. Želi s njim odgajati to dijete, ali boji se da će izgubiti svoju obitelj.

- U pravu ste, ovo bi vam moglo uzdrmati obitelj, no prije nego što počnete objavljivati vijest ljudima, morate znati što partner vaše sestre misli o svemu tome i želi li on iste stvari kao i vi. Morate odlučiti hoćete li odgajati ovo dijete sami ili s partnerom kako biste bili sigurni je li nastavak ove trudnoće prava stvar za vas. Ako ovaj muškarac želi ostaviti vašu sestru zbog vas, morate ozbiljno razmisliti o tome tko vam je važniji - on ili sestra. Moglo bi vam pomoći i da razgovarate s nekim izvan ove situacije - odgovorila joj je Deidre.

