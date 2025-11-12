Žena doživjela bizarno iskustvo nakon operacije oka: 'Vidjela sam izvanzemaljce i demone'

Neki ljudi nakon operacija doživljavaju neobične i neočekivane nuspojave koje nadilaze uobičajene simptome poput boli ili oteklina. Te reakcije mogu uključivati vizualne ili auditivne halucinacije, promjene u percepciji stvarnosti, pa čak i doživljaje koje neki opisuju kao nadnaravne. Iako rijetke, takve nuspojave često izazivaju zbunjenost i strah, a znanstvenici ih povezuju s učincima anestezije, lijekova i stresa prouzročenog medicinskim zahvatom.

Tako je jedna žena nakon operacije razvila probleme s vidom te je počela doživljavati zastrašujuće halucinacije izvanzemaljskih lica, demona i životinja. Alison Henthorne (59) bila je podvrgnuta dvjema velikim operacijama oka zbog odvajanja mrežnice, nakon čega su joj u vidnom polju ostale slijepe točke. Ubrzo nakon povratka kući iz bolnice, počela je svjedočiti uznemirujućim slikama izvanzemaljskih lica, demona i životinja tijekom svoje svakodnevne rutine. Henthorne se uplašila unatoč tome što je znala da halucinacije nisu stvarne, no sve se više brinula da "ludi", sve dok njezino vlastito istraživanje nije otkrilo informacije o Charles Bonnetovu sindromu, piše Daily Express.

To neuobičajeno stanje nije pokazatelj mentalne bolesti ili demencije, već se javlja kada mozak generira slike da bi nadoknadio smanjeni vid. "Operirala sam oko i onda sam počela primjećivati ​​stvorenja posvuda. Vidjela bih čudna stvorenja s ljubičastim očima, a onda bih vidjela još jedno kako pluta u blizini. Probudila bih se i perifernim vidom vidjela nešto što je izgledalo kao izvanzemaljsko biće kako dolaze prema meni, čim bih se probudila i otvorila oči. Čak sam jedne noći vidjela nešto što je izgledalo kao svemirski brod kako ispaljuje laserske zrake u vrtu", opisala je 59-godišnjakinja koja živi u u istočnoj Engleskoj.

Dodala je da iskustvo nije samo bizarno, već je bilo strašno te joj je stvaralo tjeskobu. "Hodala sam okolo misleći da ludim jer sam posvuda vidjela sve te stvari", rekla je Henthorne. Unatoč tome što je bila svjesna da slike nisu stvarne, previše se bojala podijeliti svoje halucinacije s prijateljima i obitelji, bojeći se da će oni misliti da je "luda". Njezino online "istraživanje" dovelo ju je do članaka o shizofreniji i demenciji, ali jedini simptomi bile su joj zastrašujuće halucinacije.

U očaju je čak tražila svećenikov blagoslov za sebe i svoj dom, nadajući se da će tako stati na kraj halucinacijama. "Bila sam toliko uplašena da ikome zapravo kažem o tome. Mislila sam da potpuno ludim. Čak sam pozvala svećenika da blagoslovi kuću i mene jer sam bila jako uplašena", ispričala je. Nakon mjeseci borbe s tim simptomima, Henthorne je konačno otišla na kontrolni pregled, koji je bio odgođen zbog komplikacija u bolnici. Dok je pokušavala pronaći način da svoja iskustva podijeli s medicinskim stručnjacima, njezino istraživanje dovelo ju je do dobrotvorne organizacije koja ima za cilj podizanje svijesti o Charles Bonnetovom sindromu, što joj je donijelo trenutačno olakšanje.

"Neposredno prije nego što sam se vratila u bolnicu, pretraživala sam očne probleme i pojavio se Charles Bonnetov sindrom. Nisam bila sigurna dok nisam otišla konzultantu i još uvijek sam se ustručavala reći mu da ne pomisli da sam luda. Razgovarala sam s njim i on je potvrdio da se radi o Charles Bonnetovom sindromu, ali mi nije ponudio nikakav savjet niti bilo što slično. Srećom, nakon toga sam se vratila u bolnicu i planiraju me uputiti k stručnjaku koji se specijalizirao za takve očne bolesti", ispričala je 59-godišnjakinja.

Unatoč nedostatku lijeka, njezine halucinacije su se smanjile u posljednjih nekoliko mjeseci. Sada je na misiji podizanja svijesti o stanju i razotkrivanja nekih zabluda o sindromu. "Cijelo iskustvo bilo je apsolutno zastrašujuće i izuzetno loše za moje mentalno zdravlje. To nije problem mentalnog zdravlja jer ima veze s mozgom koji i dalje misli da oko može vidjeti. Sve ove godine mogla sam vidjeti, a sada odjednom ne mogu, pa mozak pokušava poslati slike oku, ali iz nekog razloga šalje bizarne slike koje ne možete kontrolirati", objasnila je Henthorne.

Dodala je da se radi o fizičkoj bolesti s fizičkim simptomom i nepoznavanje ovoga može stvarno utjecati na mentalno zdravlje ljudi. "Kod mene se možda to moglo prepoznati ranije, ali nije mi ni palo na pamet da to ima ikakve veze s mojim očima. Želim osvijestiti druge ljude i ne želim da itko pati i prolazi kroz ono što sam ja prošla", zaključila je.