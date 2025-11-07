Tijekom operacije doživjela je iskustvo bliske smrti: 'Vidjela sam kakav je stvarno pakao'

Meksička pjevačica i glumica Paty Muñoz otkrila je da je “vidjela pakao” nakon što je doživjela teške komplikacije tijekom operacije, zbog kojih su se liječnici borili da je ožive. 57-godišnja zvijezda ispričala je da se tijekom zahvata gotovo nije probudila iz opće anestezije, a ono što je doživjela dok je bila bez svijesti opisala je kao jezivo iskustvo bliske smrti. “Bilo je strašno, bilo mi je teško vratiti se iz anestezije. Trajalo je kratko, ali postojao je rizik. Opća anestezija uvijek nosi opasnost, bez obzira na to što radite”, ispričala je Paty za Mirror.

Dok je bila u nesvijesti, Paty je imala uznemirujuću viziju koja ju je proganjala i godinama kasnije. “Sanjala sam užasan san, dobro ga se sjećam. Bila sam na ružnom, očajnom mjestu. Bilo je puno blata i glava koje su virile iz zemlje i plakale – kao u horor filmu. Bilo je kao pakao.”

Pjevačica kaže da se noćna mora dogodila 2019. godine, tijekom operacije dojke, i da je od tada postala iznimno oprezna prema plastičnim operacijama. Nakon operacije, liječnici su joj rekli da je bilo teško probuditi je iz anestezije, što ju je potaknulo da preispita svoj način života. “Rekli su mi: ‘Teško te je probuditi, prestani pušiti.’ Nakon toga sam puno smanjila pušenje. To je bilo 2019.”

Nakon tog iskustva, Paty se, kako kaže, više nego ikada posvetila zdravlju i dobrobiti. I dalje uživa u blistavoj karijeri dugoj više od četiri desetljeća – između televizijskih i filmskih uloga te nastupa sa svojim bendom Las Bandidas.

Na društvenim mrežama i dalje ima snažnu podršku obožavatelja – više od 70 tisuća pratitelja na Instagramu i 20 tisuća na TikToku, gdje redovito dijeli trenutke iz svakodnevice i nastupa. “To iskustvo me promijenilo. Više cijenim život – i ne uzimam ništa zdravo za gotovo”, zaključila je pjevačica.