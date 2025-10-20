Žalio se na bolove u trbuhu: Liječnici su ostali šokirani onime što su pronašli u njegovom tijelu

Liječnici i medicinsko osoblje svakodnevno se susreću s nevjerojatnim situacijama, a tijekom svoje karijere često izvlače predmete iz tijela pacijenata koji se kreću od neobičnih do potpuno šokantnih. Takvi slučajevi podsjećaju na to koliko ljudsko tijelo može skrivati neočekivane stvari, a medicinska struka mora biti spremna na sve. Tako su liječnici otkrili izvanredno otkriće kada je muškarac primljen u bolnicu žaleći se na jake bolove u trbuhu. 34-godišnjaka su zabrinuti rođaci hitno doveli u bolnicu nakon što je bio u tolikoj boli da se mučio jesti ili piti.

Liječnici su proveli skeniranje i bili su zapanjeni kada su vidjeli da je muškarac imao sat zaglavljen u jednjaku, s komadićima željeza, maticama i vijcima zarobljenim u debelom crijevu. Liječnici su na kraju bili prisiljeni izvesti trosatnu operaciju da bi sve izvadili. Predmeti, uključujući sat, uklonjeni su kroz mali rez na trbuhu, a šokantna snimka prikazuje trenutak kada su ih kirurzi izvukli. Muškarac je primljen u bu Indiji 9. listopada. Muškarac se sada dobro oporavlja nakon šokantne operacije, piše Mirror. No, ovaj muškarac nije jedina osoba koja je iznenadila liječnike zbog stranog predmeta u tijelu.

Ranije je otkriveno da je jedna žena imala nalivpero zaglavljeno u želucu. Predmet dug deset centimetara otkriven je nakon što su medicinski stručnjaci napravili rendgensku snimku 20-godišnjakinje u bolnici u Tajvanu. Pacijentica je šest mjeseci patila od bolova i više nije mogla pravilno jesti niti se koncentrirati na učenje. Olovka je otkrivena nakon što su joj liječnici umetnuli kameru u želudac kroz usta. Iako je pribor bio jako oštećen želučanom kiselinom, identificiran je kao nalivpero te je djevojka odmah operirana. Liječnici su kasnije zaključili da bi, da je predmet dulje ostao u njoj, mogao dovesti do peritonitisa ili čak smrti.

Nije jasno kako je olovka završila u njezinom želucu jer je pacijentica rekla da se ne sjeća da ju je progutala, no složila se da je to možda posljedica prekomjernog pijenja kako bi proslavila uspjeh na ispitima. U međuvremenu, 2019. godine otkriveno je da su liječnici morali ukloniti hrpu kamenja, čepova od boca i kovanica iz muškarčevog želuca nakon što ih je pojeo da bi izliječio svoju anksioznost.

Pedesetčetverogodišnjak je primljen u bolnicu zbog jakih bolova u želucu i nadutosti. Zabrinuti liječnici proveli su niz testova da bi utvrdili što bi mogao biti uzrok bolnih simptoma korejskog pacijenta. Primijetili su da mogu osjetiti 'nešto što nalikuje kamenčićima' kada dodirnu njegov trbuh. Snimke su potom otkrile ogroman nakupljeni skup predmeta koji je zauzimao cijeli želudac pacijenta, a uklonjena je kolekcija kamenčića, čepova i kovanica ukupne težine 2 kilograma.