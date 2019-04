Želite ravan trbuh? Prestanite žvakati žvaku!

Žvakaća guma možda je izvrsna za postizanje svježeg daha, no apsolutni je demon za zdravlje crijeva, kako kaže direktor Healthist-a, Rick Hay. Žvakanje žvake može dovesti do prekomjerne proizvodnje želučane kiseline, te proizvodi osjećaj gladi u našem želudcu, piše The Sun.

- Kada žvačete žvaku, šaljete signal svojem želudcu da očekujete hranu, te pokrećete svoje probavne sokove, a zapravo nemate što probaviti. Žvakaća guma također može dovesti do gutanja viška zraka, što također povećava nadutost i IBS simptome- dodao je Rick.

Iako mnogi smatraju kako su voćni sokovi poprilično zdravi, situacija je zapravo sasvim drukčija. Navodi se kako je voćni sok po nas štetniji nego li gazirana pića. Umjesto voćnih sokova, preporučuje se pojesti cjelovite komade voća.

- Kada voće pretvorite u sok, gubite netopiva vlakna, koja su esencijalna hranjiva tvar i pomažu odgoditi apsorpciju šećera. Na ovaj način ostajete bez vlakna, te pijete sami šećer i kalorije- kazao je liječnik Robert Lustig.

Ono što je od presudne važnosti također je i ostavljanje dovoljno vremena između obroka. Preporučuje se oko 5 manjih obroka dnevno s razmakom od oko 3 sata. Također, bitno je i ostaviti oko 12 sati od trenutka kada krenete spavati pa do prvog obroka sljedećeg dana. Ako primjerice završite s jelom u 22 sata i doručkujete u 7 sati ujutro, ne dajete dovoljno vremena vašem sustavu za pravilno probavljanje hrane.

