Novopečenu majku napali na društvenim mrežama: 'Ne želim dojiti jer želim piti vino i ići na Botox!'

Jessicu Holly Wright korisnici društvenih mreža nazvali su 'sebičnom' i 'nezrelom' jer ne želi dojiti svoje dijete. Naime, Jessica je objasnila da je, dok je bila trudna i samo nekoliko tjedana do poroda, razmišljala hoće li dojiti ili ne. No dok mnogi budući roditelji raspravljaju o tome trebaju li dojiti zbog nelagode, nespretnosti ili nedostatka samopouzdanja, Jessicini razlozi bili su nešto drugačiji, piše The Sun.

Otkrila je da ne zna treba li se držati adaptiranog mlijeka za bebe kako bi mogla redovito odlaziti na tretmane ljepote, ali i uživati ​​u više čaša vina.

Jessica je na društvenim mrežama podijelila svoju ispovijest, ostavljajući ljude šokiranima. Objavljujući na internetu, Jessica je podijelila video kako pleše, a u videu je napisala: "POV: Još vas nekoliko tjedana dijeli od poroda i razapeti ste između toga da dojite svoje dijete ili ipak ne jer želite malo Botox, kemijski piling i pet čaša vina."

Što se tiče Botoxa, prema Medical News Today, nije zabilježeno da se takve injekcije prenose s majke na dijete. Međutim, injekcije Botoxa sadrže neurotoksine koji mogu biti opasni u velikim dozama ili za osobe alergične na te kemikalije.Iako je istraživanje još uvijek ograničeno, injekcije Botoxa također se mogu proširiti na druge živce ili stanice u tijelu, uzrokujući neželjene simptome. Iako nije jasno mogu li se ili ne toksini botoxa proširiti na dijete koje se hrani majčinim mlijekom, većina liječnika preporučuje izbjegavanje Botoxa tijekom dojenja.

Osim toga, prema NHS-u, alkohol može prijeći u majčino mlijeko, a potom i u bebu kada je hranite. Malo je vjerojatno da će povremeno piće štetiti vašoj bebi, posebno ako pričekate najmanje dva sata nakon što ste popili piće prije hranjenja. Međutim, redovito pijenje iznad preporučenih granica može biti štetno za vas i vašu bebu.

TikTok isječak, koji je objavljen pod korisničkim imenom @jessicahollywrightx, mnoge je očito ostavio zgroženima jer je brzo skupio više od 800 tisuća pregleda. Ali korisnici društvenih mreža bili su potpuno podijeljeni Jessicinim tvrdnjama - dok su neki mogli razumjeti, te su dijelili isti stav, drugi su bili zapanjeni.

Jedna je žena tvrdila: "Ne dojim iz ovih istih razloga." Druga se oglasila: "Potpuno te razumijem." Dok je netko drugi napisao: "Odbaci dojenje." Međutim, u isto vrijeme, nisu svi bili tako ljubazni ili puni razumijevanja. Mnogi su bili šokirani i osudili su njenu odluku da ne doji svoje dijete. Jedna je osoba komentirala: "Jako sebično." Druga je dodala: "Ove odluke ne bi se trebale temeljiti na želji za Botoxom i alkoholom. Trebalo bi biti samo o zdravlju djeteta i zdravlju majke." Treća je komentirala: "Zadnje što mi pada na pamet! Vrlo nezrelo!"

Međutim, Jessica je kasnije uzvratila hejterima i potvrdila: "Ovaj video je snimljen prije nego što sam bila trudna." Zatim je otkrila da je ipak odlučila ići protiv svojih početnih misli kada je u pitanju dojenje djeteta. "Dojim svoje dijete", podijelila je.

