Zbog školskog projekta saznali su za djedov dvostruki život: 'Zamalo se izvukao!'

Obiteljske tajne često su skrivene duboko ispod površine svakodnevnog života. Bez obzira na njihovu težinu, istina ponekad pronađe način da ispliva na vidjelo i to često na najneočekivanije načine pa tako vjerojatno nikada ne očekujete da ćete otkriti skrivenu istinu o svojoj obitelji tijekom sata povijesti. No, upravo se to dogodilo dvoje učenika koji su svoju povezanost shvatili proučavajući Prvi svjetski rat. Priča je podijeljena na Redditovoj temi "Koji je najveći zaplet koji ste vidjeli u stvarnom životu?", a korisnik je podijelio nezaboravnu "lekciju" iz povijesti iz svojih školskih godina, piše Mirror.

"U osnovnoj školi imali smo sat sjećanja na Prvi svjetski rat i pitali su nas je li netko imao rođake koji su se borili u to vrijeme. Moj prijatelj je donio sliku svog prapradjeda sa suprugom. Djevojčica je također donijela sliku svog prapradjeda sa suprugom. Učiteljica je rekla da izgledaju slično. Stavila ih je jednu do druge i izgledala je šokirano", napisao je korisnik. Zatim se cijeli razred okupio da bi pogledao fotografije, a mnogi su došli do iste spoznaje. "Bio je to isti čovjek koji je ima dvije žene u tajnosti. Obje su bile privatno vjenčane. Bili su rođaci i nisu znali", objasnio je korisnik.

Korisnici Reddita brzo su podijelili svoja mišljenja o ovoj priči u komentarima. "Zamalo se izvukao!", primijetio je jedan. "Tajna stara skoro sto godina", dodao je drugi. "Moj tata je imao istu situaciju razgovarajući sa svojim prijateljem. Počeo je pričati o svom djedu, a njegov prijatelj je samo rekao: 'Čekaj, moj djed je imao isto ime'. Bili su rođaci", napisao je treći. "Ima li mogućnosti da je prapradjed jednojajčani blizanac?", upitao je četvrti.

Tako je drugi korisnik otkrio "užasnu" tajnu svoje bake nakon djedove smrti. Djedu je bila dijagnosticirana s demencija te se mučio s "održavanjem veze sa stvarnošću" tijekom svoje posljednje godine života. Svake večeri prije spavanja ugledao bi čovjeka kako hoda oko njegove kuće, ali nitko od njegove obitelji nije mu vjerovao kada je o tome govorio. Ubrzo nakon toga stavljen je u starački dom, a obitelj je za priču okrivila demenciju. No, kada se na njegovu sprovodu pojavio neobičan čovjek, tada je obitelj počela sumnjati.

"Ispostavilo se da je on bio stari prijatelj moje bake koji se pojavio da bi pružio svoju podršku. U malom gradu kao što je ovaj nije bila neobična stvar da se nasumični ljudi pojave na pogrebu ako su tu osobu poznavali u nekom trenutku. Oko godinu dana kasnije, moja baka je slučajno spomenula da viđa nekoga i to čovjeka s pogreba", objasnio je korisnik. U tom trenutku obitelji to nije izgledalo čudno, upoznali su se u crkvi i mislili su da je to slatko.

"Zatim, malo kasnije, naša draga, nevina baka spomene da im je treća godišnjica. Djed je preminuo prije dvije godine. Taj čovjek bio je osoba koju je djed svake noći viđao u svojoj kući. On je bio razlog zbog kojeg su svi mislili da djed gubi razum, razlog zbog kojeg je bio na toliko tableta da je posljednju, strašnu godinu svog života proveo kao biljka", napisao je korisnik.