Mama joj je na samrti otkrila zapanjujuću istinu: Obiteljsku tajnu čuvala je godinama

Obiteljske tajne su neizbježan dio svake obitelji. Neke su sitne i bezazlene, dok druge mogu imati dubok utjecaj na odnose među članovima. One se mogu prenositi s generacije na generaciju, skrivati iz straha, srama ili čak iz želje da se zaštite voljeni. Ponekad su to neizgovorene istine koje svi naslućuju, a ponekad strogo čuvane priče koje iznenada izađu na vidjelo i promijene sve. Tako je jedna žena ostala zapanjena nakon što priznanja svoje majke na samrti.

Dok se Josephine Latimer (69), poznata i kao Josie, opraštala od svoje voljene mame, otkrila je da čovjek koji ju je odgojio, Scott, nije bio njezin biološki otac. Scott je preminuo u dobi od 42 godine, a osam godina kasnije Josiena mama je pretrpjela moždani udar, što je dovelo do šokantnog priznanja, piše Mirror.

"Znali smo da joj nije još dugo ostalo. Kad sam je otišla posjetiti, tada me primila za ruku i rekla da je moj pravi tata visok i stariji. Odjednom sam se sjetila da je to isto govorila kad sam imala pet godina. Rekla je da me vodila da ga vidim kad sam bila beba. Nisam mogla vjerovati da je znao za mene. Pomisliti da čovjek koji me odgojio nije moj biološki otac bilo je poražavajuće. Pomisao da čovjek koji me odgojio nije moj biološki otac bila je poražavajuća. Morala sam početi razmišljati o njemu kao o svom očuhu", ispričala je Josie.

Njezina mama Annie objasnila je da je Josie začeta dok su ona i Scott bili na pauzi. Nakon majčinog priznanja, Josie je odlučila otkriti istinu o svom biološkom ocu koristeći DNK test. Rezultati su otkrili da je njezin otac bio čovjek po imenu John, koji je preminuo prije 30 godina u dobi od 84 godine. Međutim, Josie iz SAD-a tada je shvatila da ima 35 braće i sestara s očeve strane za koje nije znala.

"Nadrealno je pričati o tome. Ukupno ih imam 42. Rezultati DNK doveli su me do mojih nećaka, koji su me zatim doveli do mog rođaka koji je otkrio tko je moj pravi otac nakon što se moja najstarija sestra s mamine strane sjetila tko je on", objasnila je Josie obiteljsku zavrzlamu. Sestra mi ništa nije rekla dok nisam saznala. Navodno se igrala s mojom braćom i sestrama dok je odrastala, sve dok se ja nisam rodila", objasnila je. Prije maminog priznanja, vlasnica kozmetičke tvrtke čula je glasine tijekom djetinjstva da muškarac koji ju je odgajao nije njezin biološki otac.

"Kad sam imala pet godina, tada sam čula roditelje kako se svađaju. Tata je ljutito odjurio, a mama je rekla da je moj pravi otac stariji, visok i zgodan muškarac", ispričala je Josie. No, tada nije razumjela što joj je mama rekla. "Nisam više razmišljala o tome. Uvijek sam se osjećala bliže mami, ali tata je bio dobar roditelj. Uvijek je govorio da sam drugačija, a ja sam mislila da imamo posebnu vezu. Kad sam imala devet godina, tada je rekao da zna da nisam njegovo dijete, ali da sam njegova sve dok me odgaja. To mi ušlo na jedno uho, a izašlo na drugo", rekla je.

Josie, druga najmlađa od svojih sedmero braće i sestara s mamine strane, pronašla je svoju nepoznatu braću i sestre s tatine strane na DNK stranici te ih je kontaktirala ia bi ih upoznala. Tijekom videopoziva, Josie je otkrila da su svi odrastali u istom susjedstvu te su je raširenih ruku dočekali u svojoj široj obitelji. "Bila sam pozvana na njihovo godišnje obiteljsko okupljanje. Radili su ih više od 50 godina, pa sam bila nervozna što sam pridošlica. Što ako me ostatak tatine obitelji ne prihvati? No, kada sam stigla tamo, tada su me preplavili ljubavlju. Bilo je kao da sam zvijezda serije i osjećala sam se tako sretnom", radosno je ispričala.

Ubrzo je posjetila najstariju sestru Ethel (99) u njezinu domu. "Oči su joj zasjale kada sam ušla. Držale smo se za ruke dok smo satima razgovarale i upoznavale jedna drugu. Ispričala mi je o skromnim počecima našeg oca i kako je nekoć bio poželjni neženja u gradu. Došli smo do zaključka da se sigurno nije miješao u moj život iz poštovanja prema mojoj mami i očuhu. Ili je to moglo biti zato što mi nije želio poremetiti život. U svakom slučaju, voljela bih da se predstavio", rekla je Josie.

Dvije sestre su je odvele na grob biološkog oca. "Kada smo stigle do tatinog groba, tada sam kleknula i stavila ruke na njegov spomenik. Bio je to tužan trenutak, ali također sam se osjećala sretno jer sam bila bliže njemu. Moje sestre i ja provele smo ostatak dana zajedno i stvarno smo se povezale. Osjećam kao da ih znam cijeli život. Sretna sam što imam tako veliku i ljubaznu obitelj", zaključila je.

