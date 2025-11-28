Završila je na operacijskom stolu nakon korištenja staklene slamke: 'Kašljala sam krv'

Staklene slamke sve su popularnija alternativa plastičnim verzijama, prvenstveno zbog ekoloških razloga. One omogućuju uživanje u omiljenim pićima bez stvaranja plastičnog otpada, a istovremeno su izdržljive, višekratne i estetski privlačne. Zbog svojih prednosti, staklene slamke postaju omiljeni izbor za mnoge. No, jedna je djevojka hitno prevezena u bolnicu jer je iskašljavala krv nakon strašne nesreće sa staklenom slamkom.

Breezie O’Brien, poznata na TikToku kao "itsbreezi"e, pila je piće kroz svoju omiljenu staklenu slamku kada je osjetila kako joj čvrsti predmet klizi niz grlo. Na svoj užas, pogledala je u čašu i vidjela da se komad slamke, nazubljeni komadić veličine oko jedan i pol centimetar, odlomio i nestao u piću. U početku se osjećala dobro i pokušala je zanemariti incident. "Otprilike dva sata kasnije, jako sam podrignula, a u ustima sam imala krv", opisala je. Otišla je na hitnu gdje su medicinske sestre isprva odbacile njezine strahove, ali njezina muka je tek onda počela, piše Daily Mail. Liječnici su, nakon što su je vidjeli, odmah oglasili uzbunu i naredili gastroenterološkom timu da izvrši hitan CT. Slike su otkrile da je po život opasan komadić stakla prošao kroz njezin jednjak i zaglavio se u želucu.

Hitno je prevezena u operacijsku salu. No, dok su se kirurzi pripremali za operaciju, otkrili su da je krhotina već izašla iz njezina želuca i sada se kreće kroz crijevni trakt, što je onemogućilo njezino uklanjanje. "Rekli su da pripazim na krvarenje tijekom sljedeća dva dana i da provjerim stolicu. Dodali su i da će najvjerojatnije biti sve u redu jer je komadić već prošao kroz jednjak i želudac", ispričala je u videu.

U TikTok objavi iz bolničkog kreveta, na dan otkazivanja hitnog zahvata, O’Brien je snimila sebe kako kaže: "Nije vrijedno toga", uz opis: "Obavještenje: nemojte koristiti staklene slamke". Sljedećeg dana rekla je svojoj publici što se dogodilo, ali je rekla da se osjeća dobro. Staklene slamke popularne su alternative plastičnim slamkama. Za razliku od plastičnih slamki za jednokratnu upotrebu, koje se koriste nekoliko minuta, a zatim budu na odlagalištima i u oceanima stoljećima, staklene slamke dizajnirane su za korištenje stotinama puta, smanjujući onečišćenje plastikom.

Neki se ljudi odlučuju za staklene slamke jer, za razliku od plastičnih slamki, ne ispuštaju kemikalije, poput potencijalnih endokrinih disruptora, u pića, čak ni kada se koriste s toplim napitcima. Staklene slamke obično se proizvode da izdrže visoke temperature bez lomljenja, ali nisu potpuno neslomljive. Staklo se može razbiti kada je izloženo brzim promjenama temperature, od kipuće do izuzetno hladne vode. Ako se razbije, staklo može prorezati osjetljivu sluznicu jednjaka ili probušiti želudac, uzrokujući ozbiljno unutarnje krvarenje, katastrofalnu infekciju i oštećenje vitalnih organa. Početni put do želuca često je najkritičnija i najopasnija faza.

Nedavna desetogodišnja studija posjeta hitnim službama pokazala je da su ozljede od različitih vrsta višekratnih slamki česte i u porastu, pri čemu su najčešće ozlijeđena djeca mlađa od četiri godine. Studija je pratila više od tisuću posjeta hitnoj službi koja su bila uzrokovana ozljedama od plastičnih, staklenih i metalnih slamki u razdoblju od 2012. do 2021. godine. Rezanje i ozljede u ustima bile su znatno češće kod višekratnih materijala nego kod jednokratnih plastičnih slamki.

Studija je također zabilježila da su ozljede od metalnih slamki posebno porasle za 12,8 posto tijekom promatranog razdoblja. Istraživači su otkrili značajan porast od 46 posto u broju tih ozljeda od početka do kraja razdoblja istraživanja, što odgovara rastućoj popularnosti slamki. Većina ozljeda bila je posljedica jednostavnih nezgoda, poput uboda djeteta u usta ili oko dok je pilo. Međutim, gotovo polovica svih ozljeda dogodila se kada su slamke bile nepravilno korištene, primjerice tijekom igre.

Silikonske slamke daleko su najsigurnija opcija, posebno za djecu. No, mekana tekstura može biti neugodna za piće nekim ljudima. Također ih je teže temeljito očistiti. I dok su metalne slamke izuzetno izdržljive, nelomljive i otporne na promjene temperature, ipak nisu sigurne za korištenje u blizini djece.