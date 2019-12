Zapjevali su pod prozorom Dječje onkologije: 'Učite od ove djece, uvijek ima razloga za osmijeh'

Elmi je rak limfnih žlijezda otkriven kada je imala samo 16 godina. Inače je i glazbenica, a sada je srca interneta osvojila objavom kako s prijateljima pjeva pod prozorom zagrebačke Dječje onkologije na Rebru.

"Ovim videom želim vam donekle predstavit sve ono o čemu vam pričam, a velika je razlika kada samo čitaš i onda kada vidiš. Ovo je moj odjel, drugi dom reklo bi se... ideja je bila da samo Valentinu otpjevamo njegovu pjesmu ispred prozora, medjutim, djeca s odjela kakva jesu htjela su i da unutra zapjevamo, pa smo zapjevali! Čudno mi je biti ona koja ulazi i izlazi s odjela, navikla sam biti ona sa odjela.. i u svakome od njih vidim neki dio sebe tokom liječenja.

Ja vam samo želim ukazati na to koliko ste jaki samim time što ste izašli na hodnik i pjevali bez obzira na sve, a odma zatim i na svemu što svaki dan prolazite, a samo vi znate što je to. Vjerujte mi, sve ovo jednom postaje jučer i čini vas boljim osobama, koliko god sad nezamislivo bilo, uskoro pjevamo negdje vani, slaveći pobjedu jednu po jednu. Vi ste moja malena snažna obitelj, i znajte da uvijek možete računati na mene. ♥️ I slabi jači smo. Zapamtite to.. Igrom slučaja se potrefilo i da je danas 9.12., a zadatak za 9.12.(tko prati storije zna o čemu pričam) jest da se donira ponešto Zakladi dječje onkologije i hematologije, dakle upravo ovom odjelu, da bi uspjeli izgraditi novi odjel, koji će dušama koje na njemu borave pružiti ono što nemaju, a itekako im treba. Ja bih bila najsretnija da dobiju sve uvjete koje moja ekipa i ja nismo imali.

DJEČJA ONKOLOGIJA REBRO Ksaver 210, 10000 Zagreb HR7323400091110973865 SWIFT: PBZGHR2X Link zaklade: https://www.zdor.hr . Hvala svima, uživajte u danu, i učite od ove gore djece, jer oni su dokaz da se uvijek, ali uvijek nađe neki razlog za osmijeh, ponešto za zahvalnost i vremena za ljubav, kakva god situacija bila", napisala je ispod videa koji je do sada prikupio čak 123 tisuće pregleda, a podijeljen je preko dvije tisuće puta.

Foto: Screenshot