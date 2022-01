Zamrznuli ste mljeveno meso? Evo koliko može tako stajati

Tek kupljeno mljeveno meso u hladnjaku može stajati dan, najviše dva, pa bi najbolje bilo, ako ga ne planirate potrošiti u tom periodu, da ga stavite u zamrzivač. No, može li i tamo dugo stajati?



Gubitak vlažnosti jedan je od glavnih razloga zašto mljeveno meso gubi na jačini okusa nakon što stoji dulje vrijeme, tvrde iz U.S. Department of Agriculture (USDA), čak i ako stoji u zamrzivaču, što znači da ni ondje ne može stajati cijelu vječnost.



Ako je termički obrađeno i pravilno pohranjeno, može biti zamrznuto 2 do 3 mjeseca i okus se neće toliko jako mijenjati jer je dio vlažnosti već izgubljen tijekom kuhanja.

Sirovo mljeveno meso u zamrzivaču se može čuvati 3 do 4 mjeseca.



Važno je, naravno, i kako je spremljeno. U originalnom pakiranju može stajati do 2 tjedna, a ako ga planirate držati dulje od toga, bilo bi dobro da to pakiranje omotate folijom ili ga stavite u vrećicu za zamrzavanje.



Dobro je, prenosi Woman's Day, napisati i datum ako je samo u plastičnoj vrećici kako biste se podsjetili do kada vrijedi.

