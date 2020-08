'Supruga me godinu dana varala s najboljim prijateljem, čak i u našem krevetu!'

Moja supruga imala je godinu dana dugu aferu s mojim najboljim prijateljem, čak se seksala s njim u našem bračnom krevetu. Ne znam što bih sad napravio da ga vidim, ali znam da je za aferu potrebno dvoje. Moja žena želi da ostanemo zajedno, ali ja nisam siguran. Prijatelj i ja išli smo zajedno u školu i od tada smo prijatelji. Oboje imamo 38 godina. Vidimo se dva do tri puta na tjedan, igramo nogomet i idemo zajedno na odmore. On je oženjen, ali je uvijek varao i mene je pokušao nagovoriti na to, ali nisam se dao. Nisam bio baš nešto uzoran prije, ali sam se opametio nakon rođenja kćeri prije 13 godina. Pokrenuo sam svoju tvrtku, ali često dolazim doma umoran i mrzovoljan. Ipak sam svojoj obitelji mogao priuštiti sve - napisao je jedan muškarac za The Sun.

Svaki put kada se svom prijatelju povjeravao zbog problema u njihovom braku, on bi kasnije nazvao njegovu ženu i razgovarao s njom. Često je dolazio kod njih doma, a na kraju je i započeo aferu. Otkrio je aferu prije šest mjeseci, a onda mu je supruga rekla da je stvar gotova, a prijatelj mu se ispričao i rekao da ga neće više nikada vidjeti. Iako je sve prihvatio, ne može nastaviti dalje normalno. Jednostavno ne može prestati razmišljati o njihovom seksu. Od tada nisu više nisu intimni, a on spava u drugoj sobi, ali sljedeći tjedan trebaju ići zajedno na odmor i on ne zna kako da se ponaša te se pita treba li ostati doma.

- Molim vas, nemojte, osim ako to činite za svoju djecu. Pokušajte iskoristiti odmor da ozbiljno razgovarate sa svojom ženom - možda i nakon što djeca budu u krevetu. Obećajte da ćete slušati jedni druge i da ne prekidate. Ako vam osjećaji podivljaju, udaljite se i izbrojite do deset. Supruga je kriva što vas je varala, ali često ste bili mrzovoljni i niste joj bili podrška. Kupite novi krevet i preuredite sobu. Nemojte je odmah prisiljavati seks, već počnite postupno s poljupcima i zagrljajima - odgovorila mu je Deidre.

