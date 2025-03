Zagorčao djevojci let od Dallasa do Pariza: 'Jesam li kreten jer sam to učinio?'

Jedan je korisnik društvenih mreža koji je nedavno putovao avionom pokrenuo žustru raspravu nakon što je upitao je li 'kreten' jer je nagnuo svoje sjedalo tijekom devetosatnog međunarodnog leta, unatoč prigovoru osobe koja je sjedila iza njega. Kontroverzni potez dogodio se na letu iz Dallasa u Teksasu do glavnog grada Francuske, Pariza. Riječ je o poprilično dugačkom putovanju pa se može pretpostaviti kako je većina putnika priželjkivala da ono protekne što je udobnije moguće, piše LADBible.

No, jedan putnik na spomenutom letu zapitao se je li pogriješio kad je spustio sjedalo unatoč tome što ga je osoba iza njega zamolila da to ne učini. Razlog? Iza te osobe nalazilo se sjedalo s dječjom autosjedalicom koja je zauzimala sav prostor. To je značilo da ta osoba nije mogla nagnuti svoje sjedalo kako bi imala isti komfor kao putnik ispred sebe.

Putnik je podijelio svoju priču na Redditovom forumu r/AmItheA**hole, napisavši: 'Moj plan je bio što više spavati u avionu jer se radilo o noćnom letu i gubio sam sedam sati zbog vremenske razlike. Nakon polijetanja, nagnuo sam sjedalo kako bih počeo drijemati. Gotovo odmah, djevojka iza mene tapnula me po ramenu i zamolila da podignem sjedalo, što sam i učinio, ali sam je pitao zašto. Rekla je da se odmah iza nje nalazi beba u autosjedalici, pa ona ne može spustiti svoje sjedalo, a ako ja nagnem svoje, neće moći vidjeti ekran na poleđini mog sjedala.'

No, putnik je shvatio da nema šanse da uspije zaspati sjedeći uspravno pa je ponovno nagnuo sjedalo i rekao osobi iza sebe da, ako joj to toliko smeta, može prijeći na neko od praznih sjedala u avionu. 'Tada je privukla pažnju stjuardese i tražila da podignem svoje sjedalo', otkrio je putnik. 'Stavio sam slušalice, pa mi je ostatak priče prenijela moja mama, koja je sjedila pored mene. Navodno joj je stjuardesa rekla da tu ne može ništa učiniti – što je trebala napraviti, natjerati sve ispred nje da ne naginju svoja sjedala?' Dodao je kako je djevojka nakon toga pozvala još dvije stjuardese, koje su joj rekle isto i ponudile joj isto sjedalo koje joj je i sam mladić predložio. 'No, mi smo sjedili do prozora, a ona se žalila da je baš odabrala to mjesto jer je uz prozor, pa je odbila preseliti se. U međuvremenu, ja sam se cijelo vrijeme pravio da spavam', otkrio je mladić.

Kazao je kako mu je bilo žao djevojke. 'Da sam ja na njenom mjestu, i ja bih se žalio. Ali, također mi nije bilo bitno sjedim li kraj prozora ili ne, pa sam smatrao da se mogla premjestiti ako joj to toliko smeta. Sigurno me doživjela kao kretena. Bila je to jednostavno loša situacija', napisao je mladić.

U odgovorima na Redditu, korisnici su stali na stranu putnika, rekavši da je potpuno prihvatljivo nagnuti sjedalo u avionu. 'Sve dok su avionska sjedala ovako skučena, ljudi će morati naučiti kako se nositi s ovakvim sukobima na pristojan način, a mislim da si ti to učinio', napisao je jedan korisnik. Drugi je dodao: 'Pravi problem su aviokompanije i njihovo smanjivanje prostora za putnike.'

