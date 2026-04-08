Mislite da je prozirni urin znak dobrog zdravlja? Liječnici upozoravaju: Ova česta zabluda može vas stajati života!

Danas postoji toliko načina za praćenje unosa tekućine - od modernih boca koje nas podsjećaju na pijenje do aplikacija koje vas svakih sat vremena tjeraju da popijete još koji decilitar - da je teško postati zabrinut unosite li dovoljno tekućine. No, je li moguće biti previše hidratiziran i što se tada događa u tijelu? To su pitanja koja su voditelji HuffPostova podcasta "Am I Doing It Wrong?" postavili Colleen Muñoz, suosnivačici Centra za zdravlje i hidrataciju na Sveučilištu Hartford. "[Pijenje previše vode] je stvarna pojava", potvrdila je Muñoz. "Ne događa se tako često kao dehidracija, što je definitivno češći scenarij, ali to je nešto na što moramo obratiti pozornost."

Glavni problem s unosom prevelike količine vode ili drugih tekućina jest taj što može opasno razrijediti razinu elektrolita u krvi. Elektroliti, pri čemu prvenstveno mislimo na natrij, ali i na kalij, magnezij, klorid i kalcij, moraju ostati u ravnoteži kako bi se održala zdrava krv, srčani ritam, funkcija mišića i druge važne tjelesne funkcije. Kada se ta ravnoteža poremeti, mogu se javiti mučnina, povraćanje, glavobolje i grčevi u mišićima. Stanje se naziva hiponatrijemija i, prema novijim podacima, predstavlja najčešći poremećaj elektrolita kod hospitaliziranih pacijenata.

Posljedice mogu biti i puno ozbiljnije. "Ako se elektroliti previše razrijede, počinjemo imati prilično teške posljedice, uglavnom povezane s našim živčanim sustavom, uključujući oticanje mozga, komu, a zatim i smrt, i to prilično brzo", upozorila je Muñoz. Nažalost, to se dogodilo jednoj ženi u Los Angelesu 2007. godine tijekom bizarnog natjecanja koje je organizirala jedna radijska postaja. "Bilo je to natjecanje pod nazivom 'Pee for a Wii'. Tko god je mogao popiti najviše vode u jednom danu, osvojio je Nintendo Wii konzolu. Žena je nažalost preminula", ispričala je Muñoz, dodajući da organizatori prethodno nisu konzultirali nijednog stručnjaka.

Iako je rizik za opću populaciju manji, prekomjerna hidratacija predstavlja ozbiljnu prijetnju za sportaše, kako profesionalne tako i rekreativne. "Događalo se nekim sportašima i to je zastrašujuće. Sve se odvija brzo i nije uvijek lako prepoznati simptome. Tako da, nažalost, često nastave piti vodu misleći da su kolabirali zbog dehidracije", objasnila je. Posebno su ugroženi sudionici maratona ili triatlona koji možda ne treniraju toliko intenzivno koliko misle i nemaju individualizirani plan hidratacije. Oni jednostavno pretpostavljaju da je više vode uvijek bolje, a zapravo se ne znoje toliko ili ne gube toliko soli koliko misle, pa počnu pretjerivati s unosom vode, što često dovodi do tragičnih ishoda.

Koliko je vode zapravo dovoljno?

Pa koliko bismo onda trebali piti kako bismo postigli idealnu razinu hidratacije? Muñoz kaže da većina ljudi treba između dvije i četiri litre vode dnevno, ovisno o tjelesnoj masi, razini aktivnosti i drugim osobnim čimbenicima, poput toga koliko se netko znoji. Zastarjelo pravilo o "osam čaša dnevno" znanost je u velikoj mjeri odbacila, a novije smjernice Nacionalne akademije za medicinu predlažu personaliziraniji pristup: otprilike 3,7 litara tekućine dnevno za muškarce i 2,7 litara za žene, ali taj unos uključuje sve tekućine i vodu iz hrane. Uvijek je dobra ideja posavjetovati se s liječnikom o svojim specifičnim potrebama. Također, važno je znati da se pravilna hidratacija može postići i unosom drugih tekućina osim obične vode, uključujući kavu, čaj, sportske napitke i sokove, kao i kroz hranu bogatu vodom.

Najlakši test koji možete napraviti odmah

Jedan od najboljih i najjednostavnijih načina da provjerite jeste li pravilno hidratizirani potpuno je besplatan: pogledajte boju svog urina. "Ne kažem da je to savršen pokazatelj, ali je vrlo lako dostupan i zapravo nam daje puno dobrih informacija", rekla je Muñoz. "Obično tražimo svjetložutu boju, poput boje limunade ili slame." Suprotno uvriježenom mišljenju, potpuno proziran urin nije nužno dobar znak, jer može značiti da ste previše hidratizirani. Stručnjaci danas naglašavaju kako stalno proziran urin može biti znak da su bubrezi preopterećeni i rade brže nego što je potrebno kako bi izbacili višak vode.

"To je jedna od onih stvari koje mi još uvijek mnogi govore. Ljudi koji su dobro obrazovani u biologiji reći će mi: 'Moj urin je danas bio proziran, to je dobro, zar ne?' A ja im moram objašnjavati: 'Ne, ne, ne, ne, ne.' Zaista postoji nešto kao što je pijenje previše vode", zaključila je Muñoz. Ako primijetite da vam je urin uporno proziran čak i kada smanjite unos tekućine, preporučuje se posjet liječniku kako bi se isključila druga medicinska stanja.