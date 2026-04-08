Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 123
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
ARTEMIS II
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TURISTIČKA PATROLA

FOTO U ovom kraju ima ih 500! 'Koliko je kuća, toliko i bazena, a kao turist dolazi nam najskuplji branič svijeta. Pa dalje ide u New York'

Zagvozd
Foto: Ivo Čagalj/Pixsell
1/35
Autor
Srđan Hebar
08.04.2026.
u 12:51

O mjestu iza planine pisali su Goethe, Scott i Puškin, a da ga nisu vidjeli

Što se bjeli u gori zelenoj? Al' su snjezi, al' su labudovi?, jedna od najljepših usmenih balada opisuje upravo – Zagvozd! A bijeli se u gori zelenoj, gore na Biokovu, šator age Hasan-age... Prevodili su Hasanaginicu i Johann Wolfgang von Goethe, Walter Scott i Aleksandar Puškin, opisivali Biokovo, a da ovu planinu nikad nisu vidjeli...

Turistička patrola i Večernjakove zvjezdice Zagvozd

– Hasanaginici je, zbog ljubavi, srce puklo upravo u Zagvozdu, a prema onome što je napisano za vjerovati je da je tu blizu Manastirina i njezin grob. No on, dosad, nije pronađen – govore domaći.

U mjestu iza planine, za gvozdom, kako je i dobilo ime, penjanje je domaćima u krvi.

Zagvozd
Foto: Ivo Čagalj/Pixsell

Bijeli šator za spavanje

– Stipe Božić i zagvoški zet Mario Celinić, obojica članovi planinarskog društva Sveti Jure Zagvozd, prvi su Hrvati koji su se popeli na najviše vrhove svih sedam kontinenata... Od Biokova pa sve do Mount Everesta, Aconcague, Kilimanjara... I obojica su, kao i Hasan-aga na Biokovu, na tim usponima spavali u – bijelom šatoru! – pričaju domaći. Učiteljica iz Zagvozda Vedrana Bekavac Šuvar, doktorica znanosti pedagogije pa i profesorica na Učiteljskim fakultetima u Zagrebu i Mostaru, autorica niza znanstvenih članaka i sveučilišnih udžbenika te reporterka 24sata, nastavlja priču:

– Zagvoška sam nevjesta, živim u ovom raju iza planine već 43 godine... Kraj je poznat po bunarima, ima ih u svakom zaseoku, a jedan od najzanimljivijih je Vodenjak, u kojem su se čak igrale i vaterpolske utakmice! Zagvoška su djeca nekoć naučila plivati, niti u moru, niti u rijeci, niti u jezeru, već u – bunaru. Pitate li starije, potvrdit će vam tu činjenicu. Najpoznatiji smo u kraju po gostoljubivosti, ma tko ovdje došao, mi ćemo ga primiti raširenih ruku, počastiti, primamiti ponovo u krajinu. Nismo nametljivi, znamo kada da se odmaknemo, da gost ima svoj mir. No, komad kruha ispod saća i fete domaćeg pršuta uvijek su na stolu za dragog gosta, a da ne govorimo o zagvoškim makaronima, koje rado pripremam... – govori Vedrana Bekavac Šuvar pa nastavlja:

Zagvozd
Foto: Ivo Čagalj/Pixsell

– Turizam se u našem mjestu, čijih stanovnika ima više u Splitu i Zagrebu nego u samom Zagvozdu, probudio među prvima u Imotskoj krajini. Obnavljaju se stare kamene kuće, grade se vile s bazenima, domaći su prepoznali kako je Zagvozd idealna turistička priča. I svaki je zaseok turistički atraktivan, mnogi se ni ne spuštaju do mora. Uostalom, mještani su još sami u zaseoku Bartulovići gradili krajem prošlog stoljeća bazen, a sad u cijeloj krajini ima i 500 bazena! Koliko je vila, toliko je i bazena... I naš med pobjeđuje na svim natjecanjima, jer Biokovo je puno ljekovitih trava, pogotovo kadulje, i gdje god se pojavi, dobiva zlatne medalje.

Gvardiol kao turist

Domaći su ponosni i na poznate ljude iz svog kraja.

– I bivši i sadašnji gradonačelnici Splita su iz Zagvozda, Ivica Puljak iz Kurtovića, a Tomislav Šuta iz Donjeg Rastovca. Ivana Marčinko, majka naše najbolje hrvatske tenisačice Petre također je iz Zagvozda, odavde su i Vedran Mlikota, Joško Čagalj Jole...

Zagvozd
Foto: Ivo Čagalj/Pixsell

Kao turist, na odmor, dolazi im i najskuplji branič svijeta – Joško Gvardiol.

– Joško Gvardiol dolazio je na odmor u Zagvozd. Lijepo smo ga primili, pozdravljali se ujutro, a njega pratili kako trči po zaseocima, održavao je formu. Trčao je od Alagića, preko Golubičine, Stapina Duba, Tomičića i natrag! I ujutro i navečer. A tko god ga je pitao, ima selfie s Gvardiolom. Od svih mjesta na svijetu, on je odabrao naš kraj! I nakon Zagvozda otišao dalje na odmor u New York. Pa vi vidite...

Ocjene

Urednost, izgled mjesta, čistoća, okoliš 9

Gostoljubivost i susretljivost 10

Kvaliteta i raznolikost smještaja 9

Događanja 9

Rekreativni sadržaji 10

Gastro ponuda 8

Kulturni sadržaji 8

Održivost 9

Autohtonost 10

Opći dojam 8


Ukupno 90

Poredak

Buje 94

Čabar 86

Oroslavje 96

Varaždinske Toplice 88

Hrvatska Kostajnica 88

Kneževi Vinogradi 88

Sopje 86

Nova Kapela 87

Krašić 89

Obrovac 89

Opuzen 94

Zagvozd 90

Drniš

Perušić

Đurđevac

Štrigova

Pakrac

Daruvar

Ogulin

Bošnjaci
Ključne riječi
Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!