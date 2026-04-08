Hrvati otkrili što im se najviše gadi kad dođu kod nekoga u goste: 'Doslovno bih odmah otišla kući'

Sve je počelo jednostavnim pitanjem: "Dakle, kad odete kod nekoga u goste, što vas zna najčešće zgaditi?". Autor objave ponudio je i vlastiti primjer koji je mnogima odmah bio prepoznatljiv - vječno mokar ručnik u kupaonici za brisanje ruku, onaj koji izgleda kao da "nije promijenjen od Božića 2014. godine". Upravo je taj detalj, naizgled sitnica, pokrenuo žustru raspravu koja je otkrila najdublje higijenske strahove Hrvata kada posjećuju tuđe domove.

Očekivano, kupaonica i kuhinja pokazale su se kao dva glavna poprišta situacija koje izazivaju jezu. Mnogi su se složili da je prljava kupaonica, s naslagama na sanitarijama i pljesnivim mirisom, dovoljan razlog da odmah požele otići kući. "Kad uđem u wc, a on prljav. Doslovno bih odmah otišla kući, jer mi je u glavi automatski da je osoba kod koje sam prljava i da je sve ostalo prljavo", napisala je jedna korisnica. Kuhinjske gadosti, međutim, dosežu novu razinu jer su izravno povezane s hranom koja se gostima nudi.

Jedna od najšokantnijih priča bila je ona korisnice kojoj je susjeda htjela oprati šalicu za kavu "trulex" krpom koja se već koristila za brisanje raznih površina. Ništa manje odbojno nije ni kada domaćini ližu žlicu kojom miješaju jelo pa je vraćaju u lonac, prstima vade hranu iz posude ili, kako je jedan korisnik detaljno opisao, mučno iskustvo vađenja tuđe dlake iz zalogaja koji upravo žvače.

Velik dio rasprave posvećen je kućnim ljubimcima i higijenskim navikama njihovih vlasnika. Iako mnogi vole životinje, granica se podvlači kada one postanu prijetnja čistoći. Komentar koji je prikupio najviše reakcija zgražanja bio je onaj o domaćinima koji psu dopuštaju da poliže tanjure nakon jela. Na to su se nadovezale priče o životinjama koje slobodno šeću po kuhinjskim radnim površinama i stolovima na kojima se priprema i poslužuje hrana.

"Meni je samo prošlo kroz glavu da je maca malo prije toga mogla upravo kakiti ili piškiti u pijesak i sad tu trlja guz o radnu površinu gdje se sprema hrana", podijelila je jedna korisnica svoje razmišljanje. Vrhunac je vjerojatno bila anegdota o djedu koji je psu, nakon što ga ovaj nije mogao sažvakati, uzeo komad mesa iz zdjelice, sam ga prožvakao i vratio mu ga.

Iako je bilo onih koji su branili opušteniji pristup čistoći, pa čak i citirali staru izreku "kad ulaziš kod nekoga u kuću, uđi slijep, a kad izlaziš, izađi nijem", većina se složila da osnovni higijenski standardi nisu stvar ukusa, već poštovanja prema gostu.