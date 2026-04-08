Kako danas izgleda komunikacija kada pravila više nisu ista? Paneli Dana komunikacija donose odgovore iz prakse

Utjecaj komunikacije danas ne mjeri se samo dosegom, nego i posljedicama koje ostavlja. Način na koji se poruke oblikuju i plasiraju sve više utječe na percepciju, povjerenje i ponašanje publike, zbog čega komunikacija postaje prostor u kojem se odluke sve rjeđe donose bez šireg konteksta. Upravo zato sve je manje prostora za neutralne odluke, a sve više potrebe za svjesnim pristupom komunikaciji. U tom kontekstu, Dani komunikacija, koji će se održati u Rovinju od 7. do 10. svibnja 2026., kroz nove panele okupljaju stručnjake koji iz različitih perspektiva promatraju kako nastaje utjecaj, kako se regulira i kakvu odgovornost nosi u suvremenom medijskom i komunikacijskom okruženju.
REGULATING INFLUENCE: DO WE NEED NEW RULES FOR THE CREATOR ECONOMY? POWERED BY EUROPEAN COMMISSION IN CROATIA
Utjecaj kreatora sadržaja raste brže od pravila koja ga uređuju. Granica između preporuke i oglašavanja sve je manje vidljiva, a pitanja odgovornosti sve češće ostaju otvorena. Upravo iz tog razloga nastala je i inicijativa struke Važno je znati kad se plati, koja se zalaže za jasno označavanje plaćenih suradnji u online prostoru, posebno u kontekstu zaštite djece i ranjivih skupina.
Panel Regulating Influence: Do We Need New Rules for the Creator Economy? powered by European Commission in Croatia donosi raspravu o tome kako postaviti jasnija pravila u prostoru koji se ubrzano razvija. Razgovor moderira Bojana Božanić Ivanović (direktorica, Lider Media, član IAB-a Croatia), dok Damir Habijan (ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije), Andrea Čović Vidović (voditeljica medija i zamjenica voditeljice Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj), Kamilo Antolović (Sveučilište Algebra Bernays, stalni sudski vještak za oglašavanje, član Radne skupine za (samo)regulaciju IAB-a Croatia) i Robert Tomljenović (zamjenik predsjednika Vijeća za medije, Agencija za medije) otvaraju pitanja odnosa između regulacije, tržišta i zaštite potrošača.
IAB CROATIA PRESENTS ONLINE MEDIA ADVERTISING EXPENDITURE REPORT
U industriji u kojoj se smjer često procjenjuje kroz trendove i pretpostavke, podaci o ulaganjima nude konkretniji uvid u stvarna kretanja. IAB Croatia Online Media AdEx Report već godinama prati dinamiku digitalnog tržišta i pretvara je u mjerljive pokazatelje.
Panel IAB Croatia Presents Online Media Advertising Expenditure Report donosi najnovije podatke o ulaganjima u digitalne medije, uz pregled ključnih promjena i očekivanja za razdoblje koje slijedi. Kroz razgovor koji moderira Matej Sever (stručnjak za istraživanja, član Radne skupine Online Media AdEx IAB-a Croatia) interpretaciju podataka donose Vjekoslav Srednoselec (glavni operativni direktor, dentsu Jugoistočna Europa, član HURA-e i IAB-a Croatia), Boris Zatezalo (Meta Lead Croatia, Aleph, član IAB-a Croatia) i Ivana Prakiš (direktorica, Admixer Hrvatska, član IAB-a Croatia), s fokusom na implikacije za oglašivače, agencije i platforme.
BRAND IS BAAAAACK! NOW WHAT?
Brend se vraća u fokus, ali u okruženju koje više nema strpljenja za površne priče i generičke poruke. Istraživanja učinkovitosti sve jasnije pokazuju da rast dolazi iz prepoznatljivosti, dosljednosti i stvarne povezanosti s publikom, no način na koji se to gradi danas značajno se razlikuje od onoga na što je industrija navikla.
U kontekstu u kojem je svaki potez vidljiv, a rezultati se stalno preispituju, brend prestaje biti samo komunikacijski sloj i postaje pitanje stvarnih odluka i dugoročne dosljednosti. Panel Brand Is Baaaaack! Now What? otvara pitanje što danas zapravo znači graditi brend i postoji li još uvijek jasna struktura koja vodi do dugoročnog rasta. Maja Šercer (menadžerica impulsnog sladoleda, Ledo, član IAB-a Croatia), Jelena Slade Šilović (direktorica marketinga SBU Pića, Atlantic Grupa, član IAB-a Croatia) i Maja Weber (direktorica Sektora marketinga i korporativnih komunikacija, Croatia osiguranje, član IAB-a Croatia) pod moderatorskom palicom Marije Jakeljić (Brand Strategist & Owner, Brown Fox), donose konkretne primjere, iskustva iz prakse i pogled na to što se u brendingu zaista promijenilo, a što se samo ponovno vraća u fokus.
WHAT ACTUALLY GETS APPROVED: THE “YES” FORMULA
Proces donošenja odluka unutar velikih sustava rijetko slijedi jednostavnu logiku. Iza svakog odobrenog projekta stoji niz faktora koji nisu vidljivi izvana, uključujući poslovne ciljeve, budžete, internu dinamiku i trenutke u kojima se odluka donosi.
U takvom kontekstu pitanje nije postoji li formula koja uvijek prolazi, nego kako zapravo izgleda put jedne ideje kroz organizaciju. Panel What Actually Gets Approved: The “Yes” Formula donosi uvid u način na koji brendovi donose marketinške odluke i što određuje hoće li neka ideja proći ili ostati na razini prijedloga. Razgovor moderira Ema Huskić (voditeljica marketinga, Mastercard Hrvatska, član IAB-a Croatia), dok Kristian Buhin (rukovoditelj upravljanja prihodima, marketing i prodaja, Maistra), Bruno Krčelić (direktor korporativnih komunikacija i marketinga, ENNA, član IAB-a Croatia) i Daniel Hrupek (direktor marketinga, Coca-Cola Adria, član IAB-a Croatia) otvaraju pogled iza kulisa procesa koji oblikuju konačne odluke.
THE BIGGEST ADVERTISER THAT DOESN’T ACT LIKE ONE
Javni sektor svakodnevno komunicira s građanima kroz teme koje imaju izravan društveni utjecaj, no način na koji se ta komunikacija oblikuje često ne prati njezin potencijal. Doseg postoji, ali učinkovitost i jasnoća poruka ovise o modelima suradnje i pristupu koji se primjenjuje.
Panel The Biggest Advertiser That Doesn’t Act Like One stavlja fokus na to kako javna komunikacija može postati snažniji i relevantniji alat. Razgovor moderira Tomislav Presečki (CEO, Boiler, član HURA-e i IAB-a Croatia), a svoja iskustva i uvide donose mr. sc. Renata Margaretić Urlić (glasnogovornica, Ministarstvo kulture i medija), Sara Prenc (izvršna direktorica, Studio Tumpić/Prenc, član HURA-e i IAB-a Croatia), Andreja Vranješ (izvršna direktorica, Morgan Grey, član HURA-e i IAB-a Croatia) i Franka Gojanović Križnjak (marketinški ekspert u javnom sektoru), kroz primjere prakse i modele koji omogućuju kvalitetniji pristup komunikaciji.
THE HALO EFFECT: CRACKING THE CODE OF CTV FOR REAL BUSINESS RESULTS POWERED BY TEADS
Televizija više nije izolirani kanal, nego dio šireg, povezanog medijskog okruženja u kojem se pažnja raspoređuje između više ekrana. Promjena navika gledanja otvara pitanje kako iz takvog okruženja izvući stvarne poslovne rezultate, umjesto da se komunikacija zaustavi na dosegu i impresijama.
Panel The Halo Effect: Cracking the Code of CTV for Real Business Results powered by Teads fokus stavlja na ulogu CTV-a u suvremenom medijskom miksu i načine na koje različiti ekrani međusobno djeluju. Damjan Planinc (Commercial Director for Slovenia and Croatia, Teads, član IAB-a Croatia) i Ioana Samoilă (Industry Director, Teads, član IAB-a Croatia) kroz konkretne primjere i pristupe pokazuju kako povezati tradicionalne i digitalne kanale te kako pomaknuti fokus s metrika vidljivosti na mjerljive poslovne učinke.
Odluke koje se danas donose u komunikaciji sve rjeđe ostaju unutar granica jedne kampanje. Njihov učinak vidljiv je u načinu na koji publika percipira brendove, ali i u standardima koje industrija postavlja sama sebi. Upravo zato Dani komunikacija kroz ove teme fokus stavljaju na pitanja koja određuju kako industrija djeluje, gdje postavlja granice i kakve posljedice pritom ostavlja.
Dani komunikacija prepoznati su kao jedan od najboljih evenata na svijetu prema britanskom Association Excellence Awardsu zbog svog out of the box pristupa, jedinstvene festivalske ponude, visokokvalitetne produkcije i organizacije. Dvanaesto izdanje festivala – koji je poznat po tome da se na njemu okupljaju ključni predstavnici oglašivača, agencija, stručnjaci za odnose s javnošću, predstavnici medija i ostali profesionalci iz komunikacijske industrije ključni za stvaranje i pokretanje promjena – i sljedećeg će proljeća u rovinjskom Loneu dočekati sve one koji komunikacijsku industriju istovremeno mrze i vole, ali prema njoj, zahvaljujući ovom festivalu koji zdušno okuplja komunikacijsku zajednicu, nikako ne mogu biti ravnodušni.