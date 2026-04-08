Veterinar upozorio na viralan video: 'Ovaj savjet mogao bi ozbiljno naštetiti vašem psu'

Popularni TikTok veterinar @Ben The Vet objavio je video upozorenja u kojemu ispravlja netočne tvrdnje viralne TikTok objave jedne korisnice. Nakon što je video u kojemu korisnica tvrdi da kućnim ljubimcima možete dati ibuprofen pregledan više od 300 000 puta, mnogi veterinari reagirali su na ove izjave, a jedan od njih je i Ben The Vet.

U sekundi možete napraviti pogrešku koja će vašeg ljubimca dovesti u opasno situaciju pa je jako bitno informacije o brizi za kućne ljubimce provjeriti. U viralnom videu, koji sad uklonjen s društvene mreže, korisnica tvrdi da ljubimcima možete davati iste lijekove kao i djeci. U njemu se prikazuje osoba koja iz bočice dječjeg ibuprofena uzima tekućinu s pomoću plastične šprice. Na video je reagirala nekolicina veterinara koji su negirali ovu informaciju i istaknuli da bi praćenje ovog savjete moglo ugroziti život vašeg psa ili mačke.

IBUPROFEN IS NOT SAFE FOR YOUR PET You should only take advice about medication to give your pet from a veterinary professional- not from someone on TikTok. Other vets @Cat The Vet have already posted highlighting how dangerous this advice is, but the video is still online and the original poster of this video has blocked me (fortunately I had already downloaded the video so I can post this!).

„Savjet iz ovog videa nije točan. Ibuprofen nije siguran lijek protiv bolova za kućne ljubimce i zabrinjava me koliko je pregleda ovaj video imao, kao i koliko bi životinja moglo biti ugroženo ovakvim savjetima” zaključio je Ben. Iako mnogi vlasnici vjeruju da su stvari koje su sigurne za djecu, sigurne i za životinje to nije istina. „Fiziologija čovjeka razlikuje se od fiziologije psa ili mačke. Upravo zato postoje zakoni o propisivanju lijekova, prema kojima se lijekovi za ljude mogu davati životinjama samo uz veterinarski recept, kako bi se spriječilo slučajno trovanje ljubimaca”, rekao je Ben za Newsweek.

Ibuprofen je vrlo toksičan za pse, jer ga njihov organizam ne može probaviti, pa konzumacija može uzrokovati čireve i trovanje. Simptomi trovanja mogu uključivati crnu stolicu, proljev, pojačano mokrenje, napadaje, povraćanje i drugo. Do ove česte zabune dolazi zbog toga što postoje neki lijekovi za ljude koji su sigurni i za životinje, ali isključivo uz odgovarajuće doze koje su prepisali veterinari, zaključio je Ben. Stručnjak upozorava da su društvene mreže poplavljene dezinformacijama o zdravlju životinja i ljudi te preporučuje da savjete o brizi životinja traže isključivo od, za to obrazovanih, veterinara.