Stručnjak za preživljavanje otkriva kobnu pogrešku koju svi radimo u kriznim situacijama: 'Koštat će vas života!'

Znati što učiniti i biti u stanju brzo djelovati u trenutku krize može vam spasiti život. S druge strane, napraviti pogrešku tijekom kritične situacije može biti iznimno opasno. To najbolje zna Ollie Law (35), koji sa svojom suprugom Hannah putuje svijetom vodeći program za upravljanje krizama pod nazivom Fixinc. On je dio tima za hitne intervencije koji pomaže tvrtkama i organizacijama tijekom i nakon prirodnih katastrofa. Tijekom godina svjedočio je nizu situacija opasnih po život, a prema riječima ovog stručnjaka, postoji jedna ključna pogreška koju ljudi često čine tijekom katastrofe - i ona ih može stajati života.

Law je za Daily Mail objasnio da je najgora stvar koju netko može učiniti u hitnoj situaciji pretpostaviti kako će se netko drugi ponašati ili što će učiniti. "Ono što sam naučio iz svega ovoga je jedna jednostavna stvar: ljudi ne rade ono što mislite da će raditi", rekao je. "Obučeni smo za upravljanje situacijama pod visokim pritiskom i ponosan sam na to kako je cijeli naš tim u Fixincu naučio djelovati u iznimno napetim scenarijima, bilo da se radi o prirodnim katastrofama, kibernetičkim incidentima ili čak događajima koji uključuju rat. Ali obuka vas ne čini imunima na to. To samo znači da znate kako nastaviti dalje."

Dodao je da u zastrašujućim i po život opasnim situacijama ljudi često djeluju instinktivno, no preporučuje da se na trenutak zaustave i razmisle prije donošenja bilo kakve odluke. "Postoji koncept koji se zove 'gmazovski mozak', što je u suštini vaša prva instinktivna reakcija na prijetnju", nastavio je. Psihološki gledano, taj instinktivni odgovor, poznat i kao "faktor panike", može dovesti do mentalne magle i iracionalnog odlučivanja. "Jednom kada naučite prepoznati kada ste u tom stanju i kako ga kontrolirati, svaka situacija postaje samo mala zagonetka koju treba riješiti, a ne kriza."

Lawova tvrtka pomaže poduzećima i organizacijama da se oporave nakon što ih pogodi bilo kakva hitna situacija, bilo da se radi o "prirodnoj katastrofi, kibernetičkom napadu, pandemiji ili geopolitičkom pomaku". Njihova baza klijenata obuhvaća sveučilišta, stadione, poslovne komplekse, banke, vladine službe i trgovačke centre. "Mi smo tvrtka koja stavlja ljude na prvo mjesto. Planovi i sustavi funkcioniraju samo ako ljudi koji stoje iza njih znaju što učiniti kada stvari krenu po zlu", istaknuo je.

Iskustva koja mijenjaju život

Priznao je da je njegov posao "nevjerojatno stresan", objašnjavajući: "Bio sam na terenu tijekom nekih vrlo teških događaja." Jedno od takvih iskustava bio je boravak u središnjem Christchurchu tijekom potresa na Novom Zelandu 2010. i 2011. godine, gdje je pomagao tvrtkama u koordinaciji odgovora, preseljenju osoblja i izgradnji onoga što nazivaju "zajedničkom operativnom slikom" kako bi različite agencije mogle dijeliti informacije. "Niz naknadnih potresa trajao je mjesecima, a svaki novi događaj pokretao je nove reakcije ljudi koji su već bili iscrpljeni, traumatizirani ili su u potpunosti napustili grad. To je iskustvo iz temelja oblikovalo način na koji razmišljam o međuinstitucionalnoj komunikaciji i utjecalo je na sve što sam od tada izgradio", prisjetio se.

Također se prisjetio leta za Tōhoku u Japanu, nedugo nakon tsunamija 2011. godine, kako bi pomogao preživjelima u obnovi. "Malo je ljudi vidjelo uništenje takvih razmjera", rekao je. "Ono što mi je najviše ostalo u sjećanju bila je tišina. S gotovo 20.000 mrtvih, sve postaje vrlo mirno. Japanci su ostali nevjerojatno staloženi i profesionalni tijekom svega, što je bilo istovremeno ponizno i srceparajuće."

Minimalizam kao nužnost

Law je objasnio da ga je boravak u blizini tolikog uništenja "iz temelja promijenio" i promijenio njegov "odnos prema riziku". Iako je "oprezniji nego što je bio", sada osjeća "daleko manje tjeskobe jer zna kako planirati i pripremiti se". Jedan od načina na koji ostaje spreman jest posjedovanje vrlo malo stvari. On i njegova supruga nemaju stalno prebivalište jer stalno putuje kako bi pomogao klijentima, a sa sobom nosi samo jednu torbu.

"Moja supruga i ja postali smo pravi minimalisti, ne kao estetski izbor, već zato što smo naučili koliko vam malo toga zapravo treba", rekao je. Ovaj pristup postao je globalni trend, posebno nakon što su stručnjaci zbog klimatskih promjena i geopolitičkih napetosti počeli preporučivati da svatko ima spreman "krizni ruksak". Preporuke su se čak pomaknule s tradicionalnog plana za 72 sata na planiranje za razdoblje do dva tjedna. "Postoje trenuci kada se morate brzo kretati. Tijekom događaja koji postanu opasni, bilo da se radi o prirodnoj katastrofi ili rastućim geopolitičkim napetostima, morate biti spremni spakirati se i otići u kratkom roku. Imati torbe koje možete nositi i s kojima se možete brzo kretati nije samo preferencija, to je nužnost."

Iako je njegov posao zasigurno intenzivan, Law kaže da je zahvalan na svemu čemu ga je naučio. "Naučili smo uživati u vrlo malim stvarima, poput sjedenja u gradskom parku u kojem nikada prije nismo bili i samo promatranja mještana kako obavljaju svoje svakodnevne poslove", zaključio je. "Naučili smo kako ostati smireni. Naučili smo kako usporiti vrijeme i učiniti ga smislenijim. Rijetko znam koji je dan u tjednu. Radim kad trebam raditi, a ostatak vremena istražujem. To možda zvuči kaotično, ali zapravo je suprotno. Postanete daleko prisutniji."